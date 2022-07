Marisa Abela, actriz que podría interpretar a Amy Winehouse

Según Variety, aunque el proceso de selección para la película dirigida por Sam Taylor-Johnson (Cincuenta Sombras de Gray) aún no ha terminado, Abela, de 25 años, se ajusta al papel por ser un rostro británico no muy conocido, con cualidades para el canto y por su parecido físico a la artista del soul.

"Abela, cuyo origen es maltés, libio, ruso y polaco, es de ascendencia judía, lo que ha sido importante para el equipo creativo detrás de la película, para ser lo más auténtico posible con respecto al propio origen de Winehouse.

"La actriz nacida en Brighton no ha sido conocida como cantante en ninguno de sus créditos de cine y televisión hasta el momento, pero su perfil indica que sí puede cantar alto, con un registro vocal más bajo que está en línea con el de Winehouse", indicó Variety.

Graduada en 2019 de la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres, Abela se unió recientemente al elenco de Barbie, de Greta Gerwig, aunque, como la mayoría de las cosas relacionadas con la película, los detalles de su papel aún no están claros.

Back to Black cuenta con el respaldo de Mitch Winehouse, el padre de la artista, cuyo retrato en el documental Amy distaba de ser favorecedor. En una entrevista con The Sun, Mitch Winehouse dijo que Back to Black necesita una actriz capaz de interpretar a su hija como la persona "divertida, encantadora, brillante y horrible" que fue en la vida real.

Winehouse, mejor conocida por éxitos como "Rehab" y "You Know I'm No Good", murió a los 27 años por intoxicación alcohólica en 2011. Produjo dos álbumes, Frank y Back to Black, el último que le valió seis premios Grammy.