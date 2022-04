Elisabeth Moss prefiere un día de trabajo dramático

Prosperó como la única ejecutiva entre hombres en una agencia de publicidad de la década de 1960 en "Mad Men", lidera la carga contra un régimen totalitario en "The Handmaid's Tale" ("El cuento de la criada") y luchó contra una pareja abusiva en la película de 2020 "The Invisible Man" ("El hombre invisible"). A decir de sus elecciones como actriz , tiene sentido querer buscar a Elisabeth Moss si las cosas van mal.

Sin embargo, luchar contra los malos no es fácil. En su nueva serie "Shining Girls" ("Luminosas"), de Apple TV+, Moss tiene mucho trabajo por delante. Interpreta a Kirby, una archivista de un periódico en la década de 1990 en Chicago que es perseguida y acosada por un asesino en serie (Jamie Bell) llamado Harper, que siempre va un paso por delante de sus víctimas y las autoridades. Parte de lo que hace que la serie sea apasionante de ver es que parece imposible detenerlo.

Moss, quien funge como productora ejecutiva y también dirigió dos episodios, dijo de Bell: "Sé que probablemente soy parcial, pero realmente creo que esto es lo mejor que ha hecho. Nos asombró todos los días".

Harper tiene tanta seguridad en sí mismo que se acerca a su presa con arrogancia. Moss dice que es ese carisma lo que vende al personaje.

"Nuestra intención era encontrar a alguien que no fuera bigotudo, que no fuera el villano clásico. Esto es romántico. Ese enfoque es mucho más aterrador que interpretar algo espeluznante", dijo.

Bell dice que se sintió atraído al proyecto porque le dio la oportunidad de interpretar a alguien diferente de sus papeles anteriores ("Billy Elliott", "Rocketman") y trabajar con Moss, a quien describe como "la mejor actriz en activo en la actualidad".

En el caso de Moss, el guion hizo que fuera imposible decir que no.

"No estaba buscando otro papel de televisión, pero esta fue una de esas cosas que te hacen decir 'no creo que pueda dejar de hacer esto'. Trato de encontrar cosas que se sienten como si no las pudiera dejar de hacer".

El verdadero reto, dijo, era filmar una serie que constantemente cambia su realidad. Kirby está tan traumatizada por Harper que está desorientada con respecto al tiempo y siempre tratando de ponerse al día en su propia vida.

"Definitivamente tenía que recordarme a mí misma lo que sabía y lo que no sabía en la historia en ese momento. Fue unas 100 veces más complicado filmar esto fuera de orden que todo lo demás que he hecho antes", dijo la actriz.

Al final de un día de trabajo, Moss opta por ver cosas más ligeras: "No vuelvo a casa después de filmar para ver cosas súper serias. No creo que sea una buena idea". Pero tampoco esperen que Moss se apunte a hacer una comedia romántica o comedia pronto.

"Como actriz y directora, me interesa mucho más el drama. Me divierto más haciendo drama", dijo.