Estrellas del filme de horror 'Inmaculada' visitarán México

CIUDAD DE MÉXICO.-El nuevo fenómeno del terror en cines, Inmaculada (Immaculate), que actualmente tiene un 71 por ciento de "frescura" en Rotten Tomatoes, será promovida por sus protagonistas en la Ciudad de México.

La distribuidora Diamond Films anunció este lunes en sus redes sociales que la actriz y productora del filme, Sydney Sweeney, y el actor Álvaro Morte, visitarán la CDMX el 1 de mayo para impulsar el filme.

La cinta, dirigida por Michael Mohan y escrita por Andrew Lobel, nos presenta a Cecilia (Sweeney), una joven devota con una inmensa fe que es invitada a mudarse a un convento italiano.

Poco a poco, aquel encuentro casual y espiritual se convierte en una pesadilla cargada de terror psicológico y escenas sobrenaturales, que algunos críticos han clasificado como "memorables".

"Pronto, Cecilia se verá atrapada en una red de fuerzas malignas que acechan en las sombras, amenazando con desgarrar su alma y poner en duda su fe en la Iglesia. Cada giro del destino desentrañará más terror, sumergiendo a Cecilia en un abismo de angustia y desesperación", adelanta la sinopsis oficial del filme.

Sweeney es la actriz de moda actualmente, tras protagonizar la exitosa serie Euphoria y el filme romántico Con Todos Menos Contigo (Anyone But You), que se volvió un éxito de taquilla.

Por su parte, el español Álvaro Morte es famoso por su papel de "El Profesor" en la serie La Casa de Papel. En Inmaculada da via al misterioso Padre Sal Tedeschi.

La cinta, estrenada en la pasada edición del festival South by Southwest, llegará a cines de México el próximo 30 de mayo.

En EU fue lanzada en las salas el pasado 22 de marzo y hasta la fecha ya logró recuperar su inversión: de un presupuesto de 9 millones de dólares ya lleva sumado en taquilla poco más de 18.5 millones.