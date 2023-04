Invaden el verano

Los Ángeles

Aunque quizá no deban preocuparse tanto, se pueden ver dos películas nuevas en un mismo fin de semana y al parecer los fines de semana de estreno ya no lo son todo. En 2008 "The Dark Knight" ("Batman: El caballero de la noche") debutó el mismo fin de semana que "Mamma Mia!" y ambas lograron ser grandes éxitos.

Pero este supuesto duelo de películas, apodado "Barbieheimer" ha generado el ruido, medio en serio y medio en broma, que ninguna estrategia de mercadeo puede comprar, con memes, bromas, apuestas y abundantes referencias a Highlander cada vez que una película hace un nuevo anuncio. Incluso hubo algunas horas en abril cuando internet entró en pánico porque el duelo supuestamente se canceló (no fue así). Los chistes de Highlander no se tratan del desastre en taquilla de esa película de 1986, sino de su famosa frase de "sólo puede haber uno".

La temporada de películas de verano siempre comienza antes del verano boreal real. Este año arranca el 5 de mayo con el lanzamiento de "Guardians of the Galaxy Vol. 3" ("Guardianes de la Galaxia Vol. 3") y se extenderá hasta el fin de semana largo por el Día del Trabajo celebrado el primer lunes de septiembre en Estados Unidos. Desde "Tiburón", la temporada de verano ha sido la más importante para la industria cinematográfica y, por lo general, representa alrededor del 40% de la taquilla de Estados Unidos en De un año, según datos de Comscore. Antes de la pandemia, eso generalmente significaba más de 4.000 mil millones de dólares en ventas de boletos. El año pasado alcanzó los 3.400 millones de dólares.