Magic Mike se despide con un 'Last Dance'

ESTRENO

Cuando volvamos a encontrarnos con el gentil galán de Channing Tatum en " El último baile de Magic Mike ", en los cines el viernes, él es camarero en fiestas para los muy ricos en Miami. El concierto podría ser peor, pero aunque no lo dice del todo, la implicación es que incluso ya no puede bailar en edad. Tiene que pensar seriamente en ello cuando su adinerado empleador le ofrece $6,000 para un baile más tarde esa noche.

Preguntar por qué existen las secuelas no suele producir respuestas satisfactorias, pero "El último baile de Magic Mike" es una película que nació al revés, un ataque de inspiración de Steven Soderbergh después de ver lo que había hecho Tatum con Magic Mike Live.

El espectáculo teatral de Las Vegas, inspirado en las dos primeras películas, se describe en su sitio web como "una noche inolvidablemente divertida de entretenimiento candente de 360 grados", "candente", "hilarante", "el gran momento que has estado mirando". para" y "la mejor noche de chicas".

Pero "Magic Mike's Last Dance" no es exactamente ninguna de esas cosas y tal vez incluso podría molestar a algunos de sus fans más entusiastas, los que simplemente quieren gritarle a los six-packs que tienen delante.

Porque esta película es eso que muchas secuelas prometen pero no cumplen: es tanto una verdadera evolución como una conclusión. También es en parte fantasía, en parte realidad sombría, en parte comentario sobre el valor fundamental de la danza y lo que se pierde en una sociedad que ha olvidado cómo hacerlo. No es, en otras palabras, simplemente otro striptease.

"Magic Mike" y "XXL" (dirigida por Gregory Jacobs) se aferraron ambas a una especie de pura alegría en el espectáculo del stripper masculino. Pero esa audiencia, por la naturaleza de sus lugares, es inherentemente limitada y de "mercado bajo".

En "Last Dance", Soderbergh le da a Mike un rico benefactor, en la forma de Maxandra Mendoza (Salma Hayek), cuyo nombre operístico se encuentra en medio de un complicado divorcio de un magnate de los medios obscenamente exitoso y busca cambiar las cosas.

Después de un encuentro acrobático, pero completamente vestido, con Mike, decide llevárselo a Londres, vestirlo y ponerlo a cargo de la puesta en escena de un espectáculo que promete hacer sentir al público como ella se sintió la noche en que conoció a Mike.

En el proceso, ella, Soderbergh, Tatum y el guionista Reid Carolin, incendiaron (en sentido figurado) un teatro histórico de Londres y todas sus exigentes reglas. Ojalá todos los socialites despreciados pudieran hacer algo tan caritativo con su rabia.

Es una presunción inteligente para un cineasta que nunca se cansa de chamuscar el establecimiento en el que continúa trabajando. Y como muchas películas de Soderbergh, "El último baile de Magic Mike", desgreñada, seria e inocentemente vulgar, es tan fácil de entender que es casi imposible apreciarla. totalmente en una primera guardia. Me imagino que solo mejorará con más.

Si hay una objeción, es que Hayek y Tatum no inspiran del todo la tensión de "quieren-ellos-no-ellos" que la película parece pedirles. Trabajan bien juntos cuando trabajan juntos, pero falta un poco la química romántica. Además, su gran amor no requerido no es una persona sino su negocio de muebles, ¿no? No ayuda que Maxandra también sea un personaje extremadamente subdesarrollado.

Aun así, Mike se las arregla para sacar un baile inspirado bajo la lluvia de la idea de ellos (su cobailarina es Kylie Shea) que rinde homenaje a los musicales clásicos del cine con un poco más de piel y retorciéndose.

Esta historia se cuenta como un cuento de hadas, o un ensayo escolar compuesto poéticamente por un estudiante particularmente precoz, con un narrador joven de voz sedosa que nos cuenta los problemas de Mike y la importancia menguante de la danza en la cultura.

No es solo una voz incorpórea, sino un personaje importante que la historia revela más adelante. Pero es un pequeño detalle encantador en el viaje de Mike Lane.

Es un tipo que solo quiere hacer muebles pero parece destinado (o condenado) a seguir actuando de una forma u otra. Al igual que su director, es demasiado bueno para decir adiós para siempre, sin importar cuánto lo sigan intentando.

"Magic Mike's Last Dance", un estreno de Warner Bros. en los cines el viernes, tiene una calificación R de la Motion Picture Association por "lenguaje y material sexual". Duración: 112 minutos. dos y media estrellas de cuatro.