Sacan el lado erótico de El Santo

Ciudad de México.- "El Santo En Los Leprosos y el Sexo", película clásica de culto, será lanzada sin censurar las escenas de desnudo en la nueva plataforma de streaming Videomart fundada y recién lanzada por Moisés Zamora, creador de "Selena: La Serie". Además comenzará a ser exhibida, a partir del 3 de febrero, en la sala Guillermo del Toro en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara.

Con las actuaciones del "Enmascarado de Plata", Armando Silvestre, Julio Aldama e Ivonne Govea, el largometraje dirigido por René Cardona, se rodó en 1969 y se estrenó un año después. La película contiene algunas escenas de desnudos de los actores principales. Sin embargo, El Santo no aparece en ellas.

"Tengo los derechos de distribución exclusiva y solamente por Videomart. Incluso, aún hay escenas pendientes que no se incorporaron a la película. Ahorita (la cinta) está a la preventa en la plataforma. Es un tipo de cine que en la década de 1970 se vio mucho en Estados Unidos, yo no lo había visto tanto en el cine mexicano.

VERSIÓN ERÓTICA

Probablemente todavía falten varias escenas, ya que varias se cortan después de un beso", dijo Zamora, en conferencia de prensa.

"Los Leprosos y el Sexo" es la versión erótica de "Santo Contra los Jinetes del Terror", el único western del Santo se restauró en 4K, con los negativos originales de 35mm gracias al rescate de Permanencia Voluntaria Archivo Cinematográfico dirigido por Viviana García Besné, sobrina nieta de Guillermo Calderón, productor de las películas del luchador mexicano.

Debido a que la película contiene escenas eróticas con desnudos, pasaron 43 años para que la cinta "El Vampiro y el Sexo", protagonizada por el luchador, se estrenará en México en 2011.

"A mi padre no le interesaba mezclar su imagen con desnudos ni con nada que no fuera apropiado para su imagen. Sin embargo, le dijo a Guillermo Calderón (el productor) que él podía filmar lo que quisiera con sus cámaras y sus actores, siempre y cuando no lo involucraran", dijo El Hijo del Santo a REFORMA en abril de 2011.