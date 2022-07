Pennywise llegará a los Simpson

´Los Simpson" está por estrenar su temporada número 34, y como cada año llegará con su especial de Halloween; pero en esta ocasión no se tratará sólo de un episodio, sino de dos, pues el escritor de la serie animada –Matt Selman- quiso homenajear a dos grandes obras del terror: la novela de Stephen King "It" y al anime "Death Note".

Los productores ejecutivos de "Los Simpson", Al Jean y Matt Selman también se presentaron en la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic-Con 2022) para anunciar las novedades con las que volverá a la pantalla la familia Simpson, luego de 32 años al aire.

En su trigésima cuarta temporada, la ciudad de Springfield será invadida por uno de los payasos más temidos y, ciertamente, no nos referimos al payaso Krusty, sino a Pennywise, el personaje principal de "It" (1986), que salió directamente de Derry para atemorizar nuevos territorios.

Así lo informó Selman, durante su participación en la Comic-Con 2022. Es probable que para muchas y muchos seguidores de la serie animada, el cameo de Stephen King no les parezca una novedad, pues ya había aparecido en el show anteriormente, durante el episodio "Nightmare on Evergreen Terrace", transmitido por primera vez en 1995. Sin embargo, en esa ocasión formó parte de una historia en la que se mezclaron diferentes historias de terror; "It" y "A Nightmare on Elm Street".

TRES CÁPSULAS

En esta temporada, la novela de King contará con un episodio completo, para desarrollar la psicología del payaso que buscará alimentarse de los mayores miedos de la comunidad de Springfield, ¿lo logrará? El capítulo dedicado a "Death Note", en cambio, sí será compartido con referencia de otros animes de terror. Habitualmente, los Treehouse of Horror –como se dan a conocer a estos especiales de Halloween- se dividen en tres capsulas de siete minutos, pues cada capítulo de "Los Simpson" dura 20 minutos con 40 segundos.

Sobre el episodio de "It", Selman dijo a "Variety": "Nunca hemos hecho una sola historia fantástica, sangrienta, aterradora y oscura, contada en el alcance de los 20 minutos y 40 segundos que es un episodio. Creo que los fans van a estar muy emocionados", indicó.

Con respecto al homenaje a "Death Note" y otros animes de terror, el escritor señaló que, para su creación, un estudio de animación, relativo al de "Los Simpson" se encargará de la cuestión audiovisual.

SE ALIMENTARÁ DE MIEDO

