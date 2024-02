Mostrarán el 'lado oscuro' de Nickelodeon en docuserie

CIUDAD DE MÉXICO .-Una docuserie compuesta por cuatro episodios, titulada Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, profundizará en temas de abuso, sexismo y racismo al interior de los programas infantiles del showrunner Dan Schneider para Nickelodeon.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el proyecto cuenta con una investigación de la carrera de Schneider, mente detrás de programas como The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly y Victorious, con las que logró impulsar las carreras de famosos como Drake Bell, Amanda Bynes, Miranda Cosgrove y Jennette McCurdy.

"Trabajar para Dan era como estar en una relación abusiva", menciona un ex empleado de Nickelodeon en el avance de la docuserie.

Durante el tráiler del proyecto de investigación se muestra la diversión que Nickelodeon causaba en el público infantil, pero también revela que los actores involucrados en las series habrían sido tratados de manera inapropiada.

La investigación documentada en la serie se origina desde los señalamientos que realizó Jennette McCurdy, intérprete de Sam Pukket, en series como iCarly y Sam & Cat, a través de su libro de memorias "I'm Glad My Mom Died" (Me Alegro de Que Mi Madre Haya Muerto), donde habló sobre las experiencias inapropiadas con "el creador", sin decir nombres, como el obligarla a beber alcohol y pedir que se añadieran bikinis en escenas, según Business Insider.

La relación del showrunner con Nickelodeon llegó a su fin en 2018, tras 25 años de relación.

La docuserie cuenta con la dirección de Mary Robertson y Emma Schwartz, y fue producida por Maxine Productions y Sony Pictures Television.