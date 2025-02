Película animada 'Dog Man' arrasa en taquilla

NUEVA YORK. — La animación de DreamWorks "Dog Man" recaudó 36 millones de dólares en la taquilla norteamericana el fin de semana, según estimaciones del estudio el domingo, marcando así el debut más grande hasta ahora en 2025.

Fue un gran estreno para el lanzamiento de Universal Pictures adaptado de la popular serie de novelas gráficas del autor Dav Pilkey. El lanzamiento en la gran pantalla del canino de dibujos animados fue producido con un modesto presupuesto de 40 millones de dólares, lo que significa que será fácilmente rentable. El público le otorgó una calificación de "A" en CinemaScore.

Solo una película animada antes ha tenido un mejor lanzamiento en enero: "Kung Fu Panda 3" de 2016. "Dog Man", sin embargo, tuvo un desempeño modesto en el extranjero, recaudando 4,2 millones de dólares de 29 mercados internacionales. El elenco de voces de la película dirigida por Peter Hastings está encabezado por Pete Davidson, Lil Rel Howery e Isla Fisher.

La película más taquillera de la semana pasada, "Flight Risk" de Mel Gibson, cayó drásticamente en su segundo fin de semana. El thriller de acción protagonizado por Mark Wahlberg cayó al quinto lugar con 5,6 millones de dólares. A nivel nacional, ha recaudado 20,9 millones de dólares para Lionsgate.

A continuación, el ingreso en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:





TOP 10:

1. "Dog Man", 36 millones de dólares

2. "Companion", 9,5 millones

3. "Mufasa", 6,1 millones

4. "One of Them Days", 6 millones

5. "Flight Risk" 5,6 millones

6. "Sonic the Hedgehog 3", 3,2 millones

7. "Moana 2", 2,8 millones

8. "A Complete Unknown", 2,2 millones

9. "The Brutalist", 1,9 millones

10. "Den of Thieves: Pantera", 1,6 millones