El estreno Duna: Parte 2 llegará más tarde de lo previsto

El éxito de taquilla está configurado para continuar el viaje de Paul Atreides (Timothée Chalamet) después de escapar de un golpe de estado y un intento de asesinato contra su vida.

En su nueva fecha de lanzamiento, la secuela de Duna está programada para estrenarse en los cines junto con la precuela de Los Juegos del Hambre, de Lionsgate, que llevará por título The Ballad of Songbirds and Snajes, y Trolls 3, de Universal.

Warner Bros. y Legendary, que coproducen Duna y otras franquicias taquilleras, también anunciaron que el 15 de marzo de 2024 se estrenará una película de Godzilla vs. Kong.

Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin y Javier Bardem regresan para Duna: Parte 2, con Florence Pugh, Austin Butler y Christopher Walken listos para unirse al elenco.

Duna se basa en la novela de ciencia ficción clásica y más vendida del autor Frank Herbert. La historia ya había sido adaptada al cine en un clásico de culto de 1984 dirigido por David Lynch y protagonizado por Kyle MacLachlan. La nueva versión, que se estrenó en 2021, fue un gran éxito que también se apoderó de los Premios de la Academia: ganó en seis categorías de diez nominaciones, incluida la de Mejores efectos visuales.

Se espera que el director Denis Villeneuve comience a filmar la secuela de Duna, que sigue a la segunda mitad de la novela seminal de Frank Herbert, a finales de este año.