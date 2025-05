Disney anuncia la fecha de estreno de la secuela de 'El Diablo Viste a la Moda'

Disney reveló la fecha de estreno oficial para la secuela de El Diablo Viste a la Moda, planeada para que llegue a cines de todo el mundo el 1 de mayo de 2026.

Inspirada en la novela de Lauren Weisberger, de 2003, la cinta trata sobre una joven entrando al desafiante y duro mundo de la moda al trabajar en una revista de alto prestigio con su terrible jefa a cargo.

Aunque aún no se ha hecho oficial el regreso del elenco de la película pasada, se espera que las protagonistas, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, retomen sus roles como Miranda Presley, Emily Charlton y Andrea Sachs, respectivamente.

El año pasado, la revista Variety le preguntó al actor Stanley Tucci si regresaría para la secuela, a lo que el respondió: "Sé que están trabajando en ello. Si se concreta, me alegraría mucho, pero no puedo darte ninguna información. Si no, iré a la cárcel de actores o algo así. La película original fue una de las mejores experiencias de mi vida", señaló.

De acuerdo con la sinopsis filtrada, la secuela presentaría a Miranda Priestly navegando por su carrera en medio del declive de las publicaciones de revistas tradicionales.

"Deberá enfrentarse al personaje de Blunt, ahora en un puesto ejecutivo de alto poder de un grupo de lujo, con dólares de publicidad que Priestly necesita desesperadamente", informa Variety.

Entre otros cambios en el calendario de estrenos de Disney, la película postapocalíptica de Ridley Scott, The Dog Stars, con Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley, se estrenará ahora el 27 de marzo de 2026.

Mientras tanto, el estudio también programó un relanzamiento en cines para el 3 de octubre de este año de Avatar: El Camino del Agua, en formatos IMAX y 3D, antes de la llegada a cines de Avatar: Fuego y Ceniza, el próximo 19 de diciembre.