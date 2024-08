Drake Bell y Josh Peck piensan en proyecto de reinicio de Drake y Josh

Además de preparar un nuevo álbum, Drake Bell podría regresar a la pantalla chica, pues reveló que él y Josh Peck han hablado sobre volver a trabajar juntos, en el posible reinicio de Drake y Josh.

Bell detalló en una entrevista con The Patriot-News que el reboot, en caso de volverse realidad, estaría más enfocado en una comedia de amigos que retomar la trama del popular show. Agregó que ni siquiera estaba seguro de si interpretarían exactamente los mismos personajes o si serían nuevas versiones, además de que no sabe si Miranda Cosgrove, quien interpretó a Megan, la hermana pequeña del dúo, regresaría al proyecto.

Drake Bell, de 38 años, hace unos meses confesó que durante las grabaciones de Drake y Josh fue abusado sexualmente por su entrenador vocal, Brian Peck; tema que profundizó en el controversial documental El Lado Oscuro de la Fama Infantil (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV).

Por otra parte, el cantante no siempre ha tenido una buena relación con su coestrella, puesto que han hecho públicas varias peleas, como la vez que Peck se casó y no lo invitó, trifulca que vería su fin en la gala de los VMA's del 2017.

El intérprete de "I Found A Way" contó que Peck se comunicó con él personalmente, por lo que estarían cada vez más cerca de trabajar nuevamente en conjunto.