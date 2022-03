Doña Cuquita reafirma su rechazo a la bioserie

"Buenos días, quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por lo que está pasando, Vicente Fernández se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre y la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera me estuviera ayudando y apoyando".

La producción de Televisa Univisión se estrena esta noche con el nombre "El último rey.

El hijo del pueblo", basado en el libro de Olga Wornat, titulado "El último rey". Este domingo, además, publicó un extenso comunicado mostrando su enojo por el hecho de que Televisa hiciera su serie, y dijo que esta empresa quería que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer la serie de su vida.

"Si creen que estoy sola no estoy sola, si creen que quieren abusar de mí, no, tengo mi familia tengo a todo el público que me apoya, creo mucho en las leyes que es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público", expresó la viuda del Charro de Huentitán.

La serie de Televisa está liderada por Juan Osorio y protagonizada por Pablo Montero e Iliana Fox. Su estreno será esta noche por Las Estrellas, a las 20:30 hrs.

Este domingo por la noche la misma Olga Wornat, autora del libro de Chente, mostró su postura y el peligro que corre la libertad de expresión con este tipo de acciones.

"Aparentemente, mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que, de prevalecer, dañarían gravemente la libertad de expresión, y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática, y que debería estar fuera de todo debate banal de "marcas o derechos".

El mismo Juan Osorio dijo a este medio que respetaba la opinión de Cuquita, y pedía darle una oportunidad a la serie. También refirió que fue él quien decidió tener a Montero como protagonista, algo que la familia dejó en claro que reprueba.

"Creo que esta serie es de nosotros y el responsable de haber puesto a Pablo Montero fui yo, en el momento que yo decido qué personaje, cómo es mi personaje y qué actor lo puede interpretar, eso lo hago yo con claridad, y estoy convencido de que eso está por encima de todo.

Punto número dos, yo tengo un gran respeto por la señora, lamento mucho la situación de que ella ahora es viuda de un ídolo como es Vicente, yo le digo a ella que la bioserie que estamos haciendo de verdad es con un gran respeto y con un gran trabajo profesional, hecho por unos mexicanos, realizada por unos mexicanos, interpretada por un mexicano", dijo Juan a EL UNIVERSAL.