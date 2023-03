Domina 'Creed III' la taquilla al superar los 100 mdd

El filme dirigido y protagonizado por Jordan superó las expectativas al conseguir una recaudación de 58,7 millones de dólares en Norteamérica y 41,8 mdd en el mercado extranjero, según un reporte de Variety.

Con la suma de 100,5 mdd, esta cinta se convirtió en la más exitosa de la trilogía, además de ser la más cara de los tres proyectos con un presupuesto de 75 mdd.

La distribuidora Warner Bros compartió a medios estadounidenses que la venta de boletos está avanzando por buen camino, en comparación con Creed, con un 109 por ciento por delante, y Creed II, con un 25 por ciento.

Los países donde la cinta de Michael B. Jordan ha tenido éxito son Francia con 7,7 millones, el Reino Unido con $6,1 millones, Alemania con $4,3 millones e Italia con $3,5 millones.

En Creed III, Jordan interpreta a Adonis Creed, hijo de Apollo, una leyenda del boxeo, quien debe enfrentarse a un amigo del pasado luego de su salida de prisión.

Los contrincantes de Creed III en taquilla

El segundo puesto de las cintas más taquilleras de la semana fue ocupado por Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la cual ya suma una recaudación global de 420 millones de dólares.

Hasta el momento, la cinta de Marvel tiene el título de la cinta con mayor recaudación del 2023, sin embargo, medios estadounidenses apuestan a que el puesto le sea arrebatado por el live action de La Sirenita o la cinta animada de Mario Bros.

Cocaine Bear se encuentra en el tercer lugar con un total de 52 millones de dólares a nivel global, mientras que Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba: To the Swordsmith Village y el drama Jesus Revolution consiguieron el tercero y cuarto espacio del listado con 10,1 y 8,3 mdd, respectivamente.