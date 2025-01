Éxito de Disney: Moana 2 supera los mil millones

Por: Agencia Reforma

Enero 19, 2025 - 02:02 p.m.

Casi dos meses después de haber estrenado, la película animada Moana 2, de Disney, finalmente logró superar la barrera de los mil millones de dólares en la taquilla mundial.

Este fin de semana, la exitosa secuela sumó 13.9 millones de dólares a nivel internacional, uniéndose a Zootopia y las dos películas de Frozen como la cuarta cinta de Walt Disney Animation en superar los mil millones.

De esta forma, Disney ya se convirtió oficialmente en la única compañía en haber conseguido tres éxitos cinematográficos en 2024 que superaron los mil millones de dólares: Intensa-Mente 2 y Deadpool & Wolverine.

Moana 2 se volvió el filme más taquillero en haber estrenado en la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos, una época que normalmente suele dominar Disney con sus producciones.

Y si bien la primera Moana consiguió unos sólidos 643 millones de dólares en todo el mundo, el lanzamiento de Disney+ en 2019 y la posterior pandemia de Covid-19 convirtieron a la película en el título más visto en el servicio de streaming.

Ni siquiera su fuerte competencia de cintas taquillera en la época decembrina, como Wicked, Sonic 3 y Mufasa: El Rey Leon, hicieron que Moana 2 perdiera velocidad y, tras dos meses, finalmente lograr su cometido.

Hablando de Mufasa, este fin de semana se estrenaron en Estados Unidos las películas Wolf Man y One of Them Days, las cuales no pudieron destronar a la precuela de acción real de Disney, la cual sumó 11.9 millones de dólares. Con estas cifras, Mufasa lleva hasta ahora 588.4 millones recaudados en la taquilla mundial.

La comedia One of Them Days se estrenó en el segundo lugar, con 11.6 millones de dólares durante el fin de semana, mientras que Wolf Man debutó en tercer lugar, por debajo de los pronósticos, con 10.5 millones.