James Gunn desmiente rumores sobre Robin en 'The Batman 2'

El director James Gunn salió al paso de las especulaciones que sugerían la inclusión del personaje Robin en la secuela The Batman: Part II, dirigida por Matt Reeves.

A través de redes sociales, Gunn aclaró que apenas un pequeño grupo de personas ha leído el guion y que cualquier información externa al respecto es "absurda".

"Chicos, por favor, dejen de creerse estas tonterías", escribió Gunn. "Creo que seis de nosotros hemos leído el guion. Nadie sabe nada de Batman 2".

No es la primera ocasión en que el cineasta, de 59 años, busca detener las especulaciones, ya que días antes había señalado que toda la información difundida sobre la película protagonizada por Robert Pattinson carece de fundamento.

"Todo lo que han oído sobre esa película es inventado o una suposición. Nadie en el mundo sabe nada sobre el concepto de la historia", agregó.

Mientras tanto, Warner Bros. Discovery anunció en una carta a sus accionistas que la producción de The Batman: Part II comenzará en la primavera de 2026, con un estreno previsto para octubre de 2027.

Además, la compañía destacó otros proyectos próximos de DC, como Clayface, Supergirl: Woman of Tomorrow y la nueva entrega de Wonder Woman. La visión a 10 años del universo DC contempla también series televisivas como El Pingüino, la nueva temporada de Peacemaker y Lanterns para 2026.

La estrategia de Warner Bros. busca integrar cada vez más la franquicia DC en sus iniciativas globales, que abarcan cine, televisión, videojuegos, experiencias y redes sociales, consolidando así su universo extendido.