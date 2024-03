Dakota Johnson dirá "no" a proyectos similares a "Madame Web"

CIUDAD DE MÉXICO.- Dakota Johnson, famosa por su protagonismo en la trilogía "50 sombras de Grey", amplió sus horizontes actorales al interpretar a una superheroína en "Madame Web", la cuarta entrega del universo Spider-Man de Sony. Sin embargo, la reacción del público no cumplió con las expectativas.

La película narra la historia de Cassandra Web, quien adquiere habilidades extraordinarias tras ser expuesta al veneno de una araña poderosa. Si bien hubo grandes esperanzas, en su segunda semana en los cines, la recaudación mundial apenas alcanzó los 35,4 millones de dólares, quedando muy por debajo de los 80 millones de dólares invertidos en su producción.

En una declaración reciente, la actriz compartió sus pensamientos sobre esta práctica y su posible futuro en proyectos similares. En entrevista para "Bustle", Johnson reveló: "Fue una experiencia para mí hacer esa película. Nunca antes había hecho algo parecido. Probablemente nunca volveré a hacer algo así porque no tengo sentido en ese mundo. Y eso lo sé ahora".

Johnson expresó que no se vio desconcertada por la avalancha de críticas que recibió la película, ya que considera que las decisiones en un proyecto son tomadas por comités cuyos resultados no siempre son satisfactorios.

"Las películas son el resultado del trabajo de un cineasta y un equipo de artistas que lo rodean. El arte no puede ser creado únicamente basado en números y algoritmos. Durante mucho tiempo, he sentido que el público es sumamente inteligente, mientras que los ejecutivos parecen subestimar su capacidad. El público siempre podrá detectar lo inauténtico. Incluso si las películas son producidas utilizando inteligencia artificial, los humanos no estarán interesados en verlas", agregó.

Aunque reconoce que no fue agradable formar parte de una película que "fue hecha trizas", valoró la experiencia y los aprendizajes obtenidos. Además, señaló que en ocasiones, durante la actuación con entusiasmo, se presenta algo completamente diferente, y eso fue lo que ocurrió en "Madame Web", en su opinión.

Antes del estreno de la película en México, Dakota visitó el país y expresó su aprecio por la cultura local. Durante un evento al que asistió EL UNIVERSAL el 14 de marzo, compartió su entusiasmo con la audiencia, afirmando: "Estoy encantada de estar aquí esta noche. Amo la Ciudad de México y espero que disfruten la película".