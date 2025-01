Revelaciones sobre Diddy: crimen organizado y tráfico sexual

Por: Agencia Reforma

Enero 03, 2025 - 10:06 a.m.

Era cuestión de tiempo para que se produjeran los primeros documentales sobre los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que enfrenta actualmente el rapero Sean "Diddy" Combs.

Tal es el caso de Diddy: The Making Of A Bad Boy, producido por la plataforma de streaming Peacock en Estados Unidos, donde ex trabajadores y colegas del magnate hablan por primera vez sobre sus acusaciones.

A través de un nuevo tráiler se revela que el documental de 90 minutos contará con testimonios de su ex guardaespaldas, maquilladora y productor, entre otros involucrados.

Destaca la presencia del rapero Al B. Sure!, quien estuvo casado con la difunta esposa de Diddy, Kim Porter. "Algo no está bien con todo esto", dice el también cantautor y productor en el avance del filme.

Por su parte, varios ex trabajadores de Diddy hablan sobre las polémicas fiestas alocadas que organizaba el cantante y donde supuestamente abusaba sexualmente de menores de edad.

"Cada vez que un estudio o una habitación estaba con luz roja, él estaba haciendo el amor y teniendo sexo", afirma uno de los entrevistados. "Algunas de las chicas que estaban en la habitación con él, seguro eran menores de edad".

Desde el supuesto régimen de terror que le imponía a sus empleados hasta imágenes inéditas de su estudio, sus fiestas privadas y su mansión, el documental promete dar mucho de qué hablar.

Diddy: The Making Of A Bad Boy se estrenará en Peacock el próximo 14 de enero, con la espera de que llegue pronto a otros territorios.

Diddy actualmente enfrenta cargos de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual por la fuerza y transporte con fines de prostitución. De ser declarado culpable, podría enfrentar entre 15 años de prisión y hasta cadena perpetua.