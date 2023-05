Celebran 'Los Simpson' día de Star Wars con nuevo corto

Titulado Rogue Not Quite One, que hace referencia a la película de la franquicia de 2016 Rogue One: Una Historia de Star Wars , el cortometraje animado está protagonizado la pequeña Maggie Simpson mientras evade el Imperio en su propio cochecito aeronáutico inspirado en el de Grogu en The Mandalorian.

Star Wars y Los Simpson ya se habían unido para otros proyectos previamente. En el Disney Investor Day en 2021, la plataforma de streaming reunió a Homero y Dana Walden en un video promocional, y en ese mismo año, un cortometraje animado llamado The Force Awakens From Its Nap presenta a Maggie luchando contra padawans en el espacio. Más adelante, en 2021, las franquicias se emparejaron en el Día de Disney+ para otro cortometraje titulado The Simpsons in Plusaversary.

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars?

El origen del Día de Star Wars se refiere a un juego de palabras hecho por fanáticos, quienes se basaron en la frase principal de las primeras películas, "May the force be with you" ("Que la fuerza te acompañe") y cambiaron ligeramente la pronunciación a "Que el cuarto esté contigo" ("El 4 de mayo esté contigo").

La cita terminó siendo un éxito entre los fanáticos y la producción de películas, series y otros productos relacionados con el universo de Star Wars terminó por embarcarse en la celebración.