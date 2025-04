Alistan serie sobre personaje de Némesis

Los fans que se quedaron esperando un seguimiento a la fallida franquicia de acción y ciencia ficción de Rebel Moon, creada por el cineasta Zack Snyder, podrán saciar su hambre de más con una próxima precuela en formato de cómic.

El lunes, la editorial Titan Comics anunció una serie precuela sobre el personaje Némesis, interpretado en las películas por la actriz, fotógrafa y modelo surcoreana, Bae Doona. Titan publicó previamente "Rebel Moon: House Of The Bloodaxe", de Magdalene Visaggio.

ACCIÓN BRUTAL

"La nueva serie se ambientará antes de que Némesis se convirtiera en una asesina semimecánica con espada, y se describe como una historia llena de acción brutal al estilo de un western de venganza, en la que una mujer inocente se encuentra en el camino de los soldados del Imperio que masacran a su familia", adelantó la revista Variety. El primer número se lanzará el 16 de julio.

"Rebel Moon: Némesis", la nueva saga de historietas, será escrita por Gail Simone, quien trabajó previamente con DC en títulos protagonizados por Woman y Batgirl, y será ilustrada por el artista Federico Bertoni.

"Tengan en cuenta que Rebel Moon es una historia completa. Si no les gusta que todo lo genial se mezcle, probablemente no les guste", publicó Gail Simone en redes sociales en diciembre de 2023, en referencia a las pésimas críticas de los expertos y de la audiencia sobre la primera entrega de la franquicia, producida por Netflix. "Me encantó. ¡Qué ganas de la segunda parte!".

FANTÁSTICA Y SANGRIENTA

Snyder la contactó para trabajar juntos en esta nueva serie de cómics, dando el primer vistazo de dicha aventura en agosto del año pasado. Aseguró que la historieta sería "fantástica, sangrienta y multifacética".

"Siento que esta historia estaba casi destinada a suceder. Mi familia y yo estábamos viendo Rebel Moon, disfrutándola, y de inmediato me concentré en Némesis. Me encantó su rudeza, pero también la forma en que abordaba el dolor y lo reconocía en los demás.

"Estaba completamente enamorada de ella, y de hecho le dije a mi familia: ´¡Me encantaría escribir sobre ella algún día!´. Y alguien me escuchaba porque recibí un mensaje: ´Zack quiere hablar conmigo sobre escribir ese mismo personaje´", recordó Simone en un comunicado de prensa.