Todo sobre los Premios Platino 2024

Premios Platino 2024: ¿Cuándo son y quiénes son los nominados?

El reconocimiento al cine y las series Iberoamericanas, está en cuenta regresiva.

Este sábado, en el Teatro Gran Tlachco, se realizará la entrega de los Premios Platino Xcaret en la que "La sociedad de la nieve", dirigida por JA Bayona, parte como la favorita para ser la gran triunfadora de la noche.

Los premios, que cumplen su edición 11, son promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), junto con la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual (FIPCA), contando con el apoyo de ONU Turismo, ICAA, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos.

Más de10 países están representados en las 23 categorías que conforman la ceremonia, de la cual aquí te decimos lo que debes saber para llegar preparado al verla.





Dónde verlos

TNT y Max comenzarán la transmisión a las 18:00 horas, mostrando lo que ocurra en la alfombra roja de la gala. Y a las 20:00 horas iniciará la ceremonia que se estima dure poco menos de tres horas.





LAS MÁS NOMINADAS

En cine se encuentra "La sociedad de la nieve" con siete categorías, entre ellas Película, Dirección y Actor (Enzo Vogrincic). Es seguida por "Cerrar los ojos", dirigida por Víctor Erice y la chilena "El Conde", bajo la realización de Pablo Larrín, ambas con 6.

En el rubro de series, dominan el escenario la producción "División Palermo" y la segunda temporada de "El espía arrepentido", ambas argentinas, con cuatro nominaciones cada una.





LOS MEXICANOS

Hay varios connacionales que buscarán alzarse con el galardón.

En la rama de cine se encuentran, entre otros, Lila Avilés en la categoría de Dirección por "Tótem" y Damián Alcázar, que opta como Mejor Actor por el filme peruano "El caso Monroy". Como Documental está "Una jauría llamado Ernesto", de Everardo González y en la de Animación "Home is somewhere else", dirigida por Jorge Villalobos y Carlos Hagerman. "Radical", protagonizada por Eugenio Derbez, fue seleccionada en el Premio Platino al Cine y Educación en Valores.

En el área de series está Emiliano Zurita, contemplado en la categoría de Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie, por su labor en "La cabeza de Joaquín Murrieta".





LAS ANFITRIONAS

La mexicana Esmeralda Pimentel y la colombiana Májida Issa serán las responsables de conducir la premiación, siendo la primera vez que dos mujeres tienen esa misión.





EL HOMENAJE

La actriz Cecilia Roth, quien cuenta con una filmografía cercana a las 100 producciones para cine y tv, recibirá el Platino de Honor a la Trayectoria. La argentina es conocida por trabajos como "Todo sobre mi madre" y "Epitafio".

LO CURIOSO

"La memoria infinita", ganadora del Oscar a Mejor Documental, está ahora contemplado en dicha categoría, mientras que "Robot dreams", que estuvo en Animación por premio de la Academia de EU, busca el Platino en el mismo género.





LAS CATEGORÍAS

RUBRO CINE

PELÍCULA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN

"Cerrar los ojos" (España- Argentina)

"La sociedad de la nieve" (España)

"Los delincuentes" (Argentina)

"Tótem" (México)

COMEDIA IBEROAMERICANA DE FICCIÓN

"Bajo terapia" (España)

"Los wanabis" (Ecuador)

"Norma" (Argentina)

"Estoy amando locamente" (España)

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"Dispararon al pianista" (España)

"El sueño de la sultana" (España)

"Home is somewhere else" (México)

"Nayola" (Portugal)

"Robot dreams" (España)

DOCUMENTAL

"El juicio" (Argentina)

"La memoria del cine" (España)

"Una jauría llamada Ernesto" (México)

"La memoria infinita" (Chile)

ÓPERA PRIMA DE FICCIÓN

"20 mil especies de abejas" (España)

"Blondi" (Argentina)

"La pecera" (Puerto Rico)

"Los colonos" (Chile)

"Simón" (Venezuela)

"Tengo sueños eléctricos" (Costa Rica)

PLATINO AL CINE EN EDUCACIÓN Y VALORES

"20 mil especies de abejas" (España)

"La memoria infinita" (Chile)

"Puan" (Argentina)

"Radical" (México)

DIRECCIÓN

Isabel Coixet ("Un amor")

J.A Bayona ("La sociedad de la nieve")

Lila Avilés ("Tótem")

Pablo Larrain ("El conde")

INTERPRETACIÓN MASCULINA

Damián Alcázar ("El caso Monroy")

David Verdaguer ("Saben aquel")

Enzo Vogrincic ("La sociedad de la nieve")

Jaime Vadell ("El conde")

Marcelo Subiotto ("Puan")

INTERPRETACIÓN FEMENINA

Carolina Yuste ("Sabe aquel")

Dolores Fonzi ("Blondi")

Laia Acosta ("Un amor")

Lola Amores ("La mujer salavaje")

Malena Alterio ("Que nadie duerma")

INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

José Coronado ("Cerrar los ojos")

Leonardo Sbaraglia ("Puan")

Luis Bermejo ("Un amor")

Matías Recalt ("La sociedad de la nieve")

INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

Alejandra Flechner ("Puan")

Ana Torrent ("Cerrar los ojos")

Ana Gabarain ("20,000 especies de abejas")

Antonia Zegers ("El conde")

MÚSICA ORIGINAL

"Robot dreams"

"Radical"

"Blondi"

"La pecera"

GUIÓN

"20, 000 especie de abejas"

"El conde"

"Cerrar los ojos"

"Los delincuentes"

DIRECCIÓN DE MONTAJE

"Huesera"

"La sociedad de la nieve"

"La memoria infinita"

"Los delincuentes"

DIRECCIÓN DE ARTE

"Cerrar los ojos"

"Puan"

"El conde"

"Los colonos"

FOTOGRAFÍA

"Los delincuentes"

"La sociedad de la nieve"

"La piel pulpo"

"Cerrar los ojos"

SONIDO

"Huesera"

"La sociedad de la nieve"

"El conde"

"Cuando acecha la maldad"

RUBRO SERIES

MEJOR MINISERIE O TELESERIE CINEMATOGRÁFICA

"Barrabrava" (Argentina)

"El cuerpo en llamas" (España)

"Iosi, El espíritu arrepentido" (Argentina)

"Los mil días de Allende" (Chile)

INTERPRETACIÓN MASCULINA

Alfredo Castro ("Los mil días de Allende")

Gustavo Bassani ("Iosi, el espía arrepentido")

Javier Cámara ("Rapa")

Santiago Korovsky ("División Palermo")

INTERPRETACIÓN FEMENINA

Aline Küppenheim ("Los mil días de Allende")

Lola Dueñas ("La mesías")

Micaela Riera ("El amor después del amor")

Ursula Corberó ("El cuerpo en llamas")

INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

Andy Chango ("El amor después del amor")

Daniel Hendler ("División Palermo")

Emiliano Zurita ("La cabeza de Joaquín Murrieta")

Manolo Solo ("30 monedas")

INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

Carmen Machi ("La mesías")

Minerva Casero ("Iosi, el espía arrepentido")

Najwa Nimri ("30 monedas")

Pilar Gamboa ("División Palermo")

CREADOR EN MINISERIE O TELESERIE

"30 monedas"

"Iosi, el espía arrepentido"

"El amor después del amor"

"División Palermo".