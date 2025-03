Muestra tráiler de 'Lilo & Stitch' caos en paraíso hawaiano

El esperado remake de acción real de Lilo & Stitch ya tiene tráiler y está listo para llevar a los fans de vuelta a un paraíso hawaiano lleno de caos, risas y, por supuesto, el poder de "ohana".

El adelanto sigue la historia de Lilo, una niña hawaiana que, al pedir un deseo a una estrella fugaz, se encuentra con Stitch, un experimento extraterrestre creado para la destrucción, pero que rápidamente se convierte en su mejor amigo.

Lilo es una huérfana criada por su hermana Nani, y ambas desarrollan un vínculo inquebrantable con Stitch (Experimento 626), quien aprende sobre el verdadero significado de "ohana", palabra hawaiana que simboliza la familia.

"A veces las familias no son perfectas, pero eso no significa que no sean buenas", dice Lilo en el tráiler.

Dirigido por Dean Fleischer Camp, conocido por su trabajo en Marcel the Shell with Shoes On, este remake promete un enfoque fresco pero fiel a la esencia de la película animada original de 2002.

La película contará con Maia Kealoha como Lilo y con la participación de Zach Galifianakis, Sydney Agudong, Billy Magnussen y Courtney B. Vance en papeles destacados, informó el medio internacional Variety.

El remake de Lilo & Stitch llegará a los cines el 23 de mayo de 2024, siendo el segundo remake de acción real de Disney este año, después de Blancanieves, que se estrenará en marzo.

Este proyecto se suma a la exitosa tendencia de remakes de acción real de Disney, que incluyen títulos como El Rey León, La Bella y La Bestia y Aladdín, los cuales también tuvieron versiones de acción real en años anteriores.