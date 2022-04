¡De todo un poco!

KIMI

Kimi es un thriller que se inspira en la tecnología de los asistentes personales como Alexa y Siri.

Zoë Kravitz es una empleada de informática que padece de agorafobia y que ha estado encerrada en casa trabajando durante la pandemia del Covid-19.

Su trabajo consiste en detectar los errores de comunicación con Kimi, una asistente personal que registra las actividades de los usuarios al grabar sus comandos de voz.

Entre tantas grabaciones escucha una que parece indicar que se cometió un asesinato, y la protagonista se obsesionará con conseguir todo lo registrado en ese aparato para revelar el misterio.

Dirigida por el ganador del Óscar Steven Soderbergh, la cinta es muy efectiva al generar el suspenso necesario para hacer el viaje con la protagonista.

Sin duda la segunda mitad, cuando tiene que enfrentar sus temores y salir a la calle, es cuando la cinta agarra el ritmo y no te suelta.

Kravitz se encuentra muy bien en el protagónico, retratando la ansiedad y al mismo mostrando el temple para evadir las trampas que le ponen en el camino.

También figuran en el elenco el mexicano Jaime Camil, que interpreta a un matón, y Rita Wilson como una ejecutiva de la compañía para la que realiza trabajos la protagonista.

El suspenso de Kimi garantiza una hora y media muy entretenido frente al televisor, y puede que tu relación con Alexa o Siri cambie.

HABLE CON ELLA

Desde que dejó su natal Castilla-La Mancha a los 17 años, Pedro Almodóvar creció con un gran interés por el cine, período que abarca desde el Franquismo hasta la movida madrileña; con ello, aprendió de los maestros del underground (Warhol, Morrissey, Waters), creando un estilo propio extravagante y provocador. Su melodrama es posmoderno, por lo cual sus narraciones convencen más por el cómo, que por el por qué. En Hable con Ella, este estilo estalla ante nuestros sentidos gracias al perfecto ensamble que exhiben sus personajes. Benigno (Javier Cámara) y Marco (Darío Grandinetti), coinciden en un hospital, debido a que las mujeres que aman se encuentran en coma. Alicia (Leonor Watling) es una mujer que sufrió un grave accidente y Lydia (Rosario Flores), es una torera que tuvo una aparatosa lesión. Aunque después de la exitosa película Todo Sobre Mi Madre (1999), Almodóvar pudo haberse quedado en su estilo colorista y excéntrico, aquí da un paso hacia adelante que no teme al abismo.

ANATOMY OF A SCANDAL

Anatomía de un Escándalo es una miniserie basada en la novela de Sarah Vaughan adaptada y producida por Melissa James Gibson (House of Cards) y David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing, Ally McBeal).

Kelley, ganador de 11 premios Emmy, sabe perfectamente como crear televisión adictiva, y en esta serie lo consigue nuevamente.

Cuenta la historia de un poderoso político británico casado, al que se le descubre un amorío con una de sus colaboradoras, y que es puesto en juicio por violación.

Sigue de cerca las implicaciones que tiene para su matrimonio y familia, así como para la abogada del lado acusador.

Es un interesante rompecabezas, lleno de giros y brincos en el tiempo, para revelar el suceso desde diferentes ópticas y también ver si en su pasado existen pistas para demostrar su inocencia o culpabilidad.

El juicio es lo mejor, ya que lo que entra en juego es si la relación expuesta era consensuada, y ahí son dos versiones las que chocan.

Es mejor no escuchar spoilers, ya que es el tipo de programa que uno no puede quitarle la vista de encima.

Dirigida por S.J. Clarkson, parte del éxito del proyecto recae en su talentoso elenco, con Rupert Friend como el acusado James Whitehouse, Sienna Miller como su esposa Sophie y la maravillosa Michelle Dockery como la abogada buscando condena.

Anatomía de un Escándalo es el tipo de serie que te tiene al borde del asiento y que se presta para comentar después de verla.