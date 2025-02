Da DC Studios adelantos sobre próximas series y películas

El cineasta James Gunn, codirector de DC Studios, ofreció a la prensa estadounidense actualizaciones sobre los proyectos comiqueros y de superhéroes que se aproximan en los próximos meses y años.

De acuerdo con Deadline y Variety, el director de la próxima entrega de Superman, junto al codirector del estudio, Peter Safran, habló largo y tendido de títulos tan esperados como la segunda temporada de Peacemaker o la nueva versión de Batman.

En la charla, Gunn solicitó que los medios y los fans no se apresuraran a dar un veredicto a los proyectos que aún no salen a la luz, sólo basándose en rumores. Comparó este fenómeno con lo que vivió cuando hizo Guardianes de la Galaxia para Marvel.

"Hicimos Guardianes y de pronto, todo el mundo pensaba que esa película iba a ser el primer fracaso de Marvel. Decían: 'Esto no puede funcionar, a nadie le importa. ¿Qué es ese mapache? ¿Cómo va a hablar un mapache con Thor?'", recordó el realizador.

"Y luego sucedió lo que sucedió (un éxito abrumador). Aprendí a ver este ruido, que se hace cada vez más fuerte y más extremo, pero al final solo es eso: un montón de ruido".

Es por ello que, aseguró, su renovación del universo DC en cine tomará tiempo, pues tanto él como Safran desean tener guiones de calidad, buenas contrataciones de casting y proyectos interesantes para enriquecer la experiencia de los fans.

"Según mi experiencia trabajando en Hollywood, lo peor de la calidad de las películas es que muchos guiones reciben luz verde en función de una fecha o de que se trata de una propiedad intelectual que queremos hacer, pero no lo hacemos correctamente", dijo Gunn.

"Seguimos firmes en asegurarnos de que cada uno de estos proyectos funcione como un proyecto independiente, para que puedas ir a ver Superman y puedas ver Lanterns sin tener que ver ambos. Aunque habrá cosas especiales para las personas que vean ambos".

Los codirectores de DC Studios señalaron que su plan es realizar dos películas de acción real y una animada por año, para así mantener una calidad adecuada, mientras que en la pantalla chica quieren producir dos series de acción real y dos animadas al año.

"Hemos establecido internamente un plan para nosotros mismos, pero estamos muy abiertos a cambiarlo a medida que surgen las cosas, que descubrimos situaciones o en los guiones que se están escribiendo, donde hay una flexibilidad incorporada, aunque sí sabemos hacia dónde se dirige la historia más grande", añadió Safran.





¿QUÉ ESPERAR DE DC STUDIOS?

Los ejecutivos del estudio dieron pequeños adelantos de algunos de sus proyectos fílmicos y televisivos ya confirmados.

Superman

A estrenarse el próximo 11 de julio y el arranque del episodio uno de "Gods and Monsters", la nueva etapa de DC Studios. Se encuentra actualmente en edición, y Gunn asegura que su reparto impactará a los fans del personaje y las historietas.

Supergirl

"Ahora estamos a la mitad de la producción de Supergirl", dijo Gunn sobre la película, dirigida por Craig Gillespie y basada en los cómics de "Woman of Tomorrow", con un guión de Ana Nogueira que enamoró a todos los involucrados en el estudio.

Peacemaker

La segunda temporada del exitoso show de Max ya terminó de filmar todos sus episodios y según Safran, debería estrenarse a finales de agosto de este año.

Clayface

Escrita por el ícono del terror Mike Flanagan y dirigida por James Watkins, la cinta de horror está lista para comenzar su rodaje este verano. Safran y Gunn la definen como un "body-horror" que explorará el mundo de Ciudad Gótica de forma "aterradora",

The Brave and the Bold

Esta nueva y fresca versión de Batman y Robin, que dirigirá el argentino Andy Muschietti, sigue desarrollando de forma activa su guion, el cual, según Gunn, está pintando muy bien.

The Batman: Parte 2

Pese a que Robert Pattinson reveló que a finales de año se podría filmar la secuela de The Batman, la realidad es que Matt Reeves aun no entrega un guion final al estudios. Gunn y Safran descartaron que Pattinson "se convierta en el Batman del DCU".

Swamp Thing

Poco se dijo sobre este proyecto que tiene al cineasta James Mangold, nominado este año al Óscar por Un Completo Desconocido, firmado para dirigir. Safran dijo que esperan con ansias trabajar con el realizador "muy pronto".

Dynamic Duo

Esta serie animada de Warner Bros. Animation, escrita por Matt Aldridge, según Safran, será "una delicia" para el público mayor, ese que creció con los cómics de DC.

Lanterns

La esperada serie sobre Linterna Verde podría estrenarse a inicios del próximo año, según los directivos.

The Penguin

Aunque todavía no es nada seguro, la segunda temporada de la exitosa serie podría cristalizarse si "todas las piezas llegan a encajar, incluido Colin Farrell".