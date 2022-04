Da regio color a Red

La fabulosa historia de Red (Turning Red) que sutilmente toca temas que podría enfrentar una niña a sus 13 años, como sucede con su protagonista Meilin Lee, tiene una chispa de color regia.

La nueva cinta animada de Pixar, que ha conquistado corazones, reúne en su talento creativo a Ricardo Pacheco Solano, un joven nacido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, quien realizó el sombreado de personajes y otros elementos de la película estrenada por Disney+ en marzo.

"Lo que yo hago es pintar a los personajes, entonces yo estoy a cargo de pintar piel, y si un personaje tiene barbita, yo se la tengo que pintar, unas chapitas, incluso la ropa.

"Recuerdas que en la película las tías van a visitar a Meilin, bueno yo pinté a una de las tías, sus bolsas de piel, ése es mi rol, pintar, y yo vivo por eso, por la pintura", dijo Ricardo.

El regio compartió que ha estado en varios proyectos de Pixar realizando lo que más le apasiona: la animación y pintar, pero antes de llegar a trabajar con esta gran compañía tuvo que esforzarse.

"Yo he tenido becas desde que soy joven", dijo el talento de Disney de 31 años de edad.

"Fui a la prepa con beca, en Monterrey; después obtuve otra beca para ir a la universidad a Estados Unidos".

Sus estudios los hizo en la Universidad Brigham Young localizada en Provo, Utah. Obtuvo el título de Licenciatura en Bellas Artes con énfasis en Animación.

"Estando en la universidad un reclutador de Pixar fue a ver a los estudiantes y ahí es cuando me ofrecieron una pasantía por un verano y empecé a trabajar con ellos (en 2015)".

Previo a esto, el vecino de la Colonia Valle La Silla recordó que tomaba el camión para ir a la Secundaria Número 50 José Vasconcelos ubicada en la Colonia Primavera y después ingresó a la Prepa TEC.

"Para entrar a la universidad también tuve que esforzarme mucho académicamente y tener ese énfasis de sobresalir de tener calificaciones buenas, creo que eso me ayudó a ser una persona centrada y me ayudó a mi ética de trabajo".

Con Disney lleva siete proyectos trabajando, entre ellos Coco, Toy Story 4 y Luca.

"Tengo planes de continuar en Pixar porque me encanta la cultura, es muy diversa. Me veo ahí años, décadas, y me da la oportunidad de venir a México, porque a pesar de que lo extraño, puedo venir".