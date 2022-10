Filmes derivados de la pandemia

El encierro derivado por pandemia de Covid-19 dejará su marca no sólo en las personas, sino en las manifestaciones culturales como el cine.

El proyecto Cuentos del encierro, que inició hace dos años basado en historias reales sucedidas durante contingencia está en vías de terminarse para buscar una salida hacia el espectador.

Se trata de cinco cortometrajes en la que se abordan diversas situaciones como el ataque a enfermeras en transporte público y la violencia hacia la mujer por parte de sus parejas, lo cual se incrementó debido al confinamiento y el temor a la enfermedad.

Cuentos del encierro.

Gabriela de la Garza, Sophie Alexander Katz, Ángeles Cruz, Hoze Meléndez y Guillermo Iván son los actores en cada una de las historias que se rodaron a larga distancia, bajo la dirección de René Herrera.

En el set estaba el fotógrafo Carlos Hidalgo (Guten tag Ramon y Capadocia), quien era los "ojos" del realizador, enviándole transmisiones vía Zoom durante la ejecución de las escenas.

Fe, Esperanza, Caridad, Vida en muerte y Muerte en vida son los títulos de los cortometrajes de Cuentos del encierro, con una duración cada uno de siete minutos cada uno en promedio.

En el Hoyo

"Nos hemos atrasado por financiamiento, fue un proyecto muy independiente y lo estamos sacando entre Carlos y yo con nuestra cartera. Está ´pian pianito´, ya están editados los cinco y se está trabajando la música", comenta Herrera.

Considera que ahora puede ser un buen momento para encontrar salida, a diferencia de meses atrás, cuando la pandemia era tema de todos los días.

Un caso similar es Cartas a distancia, documental rodado durante las primeras semanas de la pandemia, bajo la dirección de Juan Carlos Rulfo (En el hoyo y Los que se quedan), la cual apenas saldrá comercialmente la semana próxima.

"En su momento alguien me dijo que no era el momento para sacar este tema, porque la gente estaba ya harta. Ahora las personas pueden decir ´ok, sí me la echo´", comenta.

Por ahora Herrera lanzará, el próximo 3 de noviembre, el thriller Emboscada, en el que un mafioso busca el cuerpo de un muerto perdido en un edificio.