"Johanne Sacreblu" vende más de 3 mil boletos en cines

Durante su corrida comercial, de tan sólo dos semanas, el cortometraje mexicano "Johanne Sacreblu" registró una venta cercana a los 4 mil boletos, la quinta parte de lo generado por "Emilia Pérez", cinta de la que se burlaba.

De acuerdo con datos de Cinedot, cadena exhibidora que lo tuvo en exclusiva, la historia de 28 minutos de duración contabilizó en sus seis complejos un total de 3mil 835 espectadores, repartidos entre más de 30 funciones.

"Emilia Pérez", la controvertida cinta que el domingo obtuvo dos premios Oscar (Actriz de reparto con Zoe Saldaña y Canción original con "El Mal"), fue vista por poco más de 20 mil asistentes, durante su permanencia en salas mexicanas.

En Cinedot, con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos, y Baja California, apenas y registró 247 butas ocupadas.

"Johanne Sacreblu" fue creado, dirigido y protagonizado por la activista y creadora trans de contenido Camila Aurora con poco más de 30 mil pesos, donados por sus seguidores.

Camila Aurora es alguien a quien no le gustó "Emilia Pérez" por la manera en que se retrataba el proceso de transición de hombre a mujer; además de que tocaba superficialmente temas sensibles en México como los desaparecidos y el narcotráfico.

El corto gira en torno a Johanne Sacreblue, una mujer trans heredera de las más grandes productora de baguettes que intenta destruir el racismo sistemático del país, con el arma del amor. El problema es cuando se enamora de Agtugo Ratatooulli, un hombre trans discriminador y cuya familia es enemiga comercial del de ella.

En sólo una semana, el corto fue escrito, filmado, editado y subido a YouTube, donde registra 3.2 millones de visualizaciones desde el pasado 24 de enero.

La versión larga, "Johanne Sacreblu, ahora es más personal", se estrenará esta semana en lugares por anunciar.

En su cuenta de Tik Tok, Camila Aurora dice que con esta producción da por terminado el tema de "Emilia Pérez", pero eso no quitará que siga hablando de la historia que en el último mes la ha tenido ocupada.

"Fuimos 50 mexicanos (que iniciaron) y terminamos siendo 500 para criticar a Emilia Pérez", dice en una publicación.

"Eso no quita que después del 2 de marzo yo no vuelvo a tocar el tema de la otra película, hablaré de 'Joahnne Sacreblu' respecto a su activismo, respecto a su solidaridad, respecto al mensaje, pero ya no respecto a la contestación que fue. Creo que es lo mejor, hay que ir desviviendo esto", asegura.

La idea original era estrenar el nuevo proyecto antes de la entrega del Oscar, pero se tuvo que posponer debido al daño de un disco duro que contenía el 40% del rodaje.