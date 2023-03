'Dungeons & Dragons' pone lo divertido en la fantasía

"No eres muy divertido, ¿verdad?", le dice la bárbara Holga (Michelle Rodríguez) al valiente luchador Xenk (Regé-Jean Page) en la nueva película "Dungeons & Dragons", haciendo dos bromas a la vez.

La primera es que Xenk, un paladín (o caballero sagrado) en la jerga de "D&D", es todo MENOS divertido: hermoso, noble, heroico, inteligente, y ¿mencionamos hermoso? Simplemente, REALMENTE no es divertido ni gracioso. No es gracioso, es hilarante.

La segunda broma más amplia es que "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves", muy esperado por los devotos del juego de rol de décadas de antigüedad, asegura que será divertido y divertido, lo suficiente como para reírse de sí mismo. Y eso es lo que hace que funcione.

Al menos, para un novato como yo. Nunca he jugado el juego, lo confieso. Pero esto es una película, no un juego, y estoy aquí para contarles cómo funciona durante más de dos horas en el multicine. Es decir, sorprendentemente, a veces deliciosamente bien, incluso si no tienes idea de lo que es un paladín, un mago rojo o un arpista, o si el término "Dungeon Master" te lleva directamente a "Cincuenta sombras de Grey".

La razón más obvia de este éxito, además de la ágil dirección de Jonathan Goldstein y John Francis Daley, es la estrella Chris Pine, cuyo alegre carisma y suave habilidad para la comedia, además de la capacidad de parecer que está tanto dentro de la película como fuera de ella, mantiene todo burbujeante.

Rodríguez lo ayuda hábilmente, además de los jóvenes cómplices Justice Smith como un mago con problemas de confianza (pero dulce) y Sophia Lillis como una druida que cambia de forma. Y luego tenemos a un Hugh Grant canoso, interpretando otro papel de villano cómico, un personaje casi tan cascarrabias como lo fue en la alfombra roja de los Oscar.

Además, hay un cameo de otra gran estrella, pero más sobre eso en un minuto. Porque primero tenemos que mencionar al dragón regordete. Sí, gordito. Independientemente de lo que coman los dragones, y solo podemos tratar de imaginar, ha tenido demasiados.

Pero volvamos a Pine, también conocido como el bardo Edgin, a quien conocemos por primera vez en una celda de prisión húmeda y helada. Está... bueno, está tejiendo. Cerca se encuentra Holga (Rodríguez), y su propio pasatiempo es comer. No es del tipo cordial, especialmente cuando el suministro de alimentos está en riesgo.

Una aparición frente a un consejo judicial, pidiendo perdón, le da a Edgin la oportunidad de contar su historia de fondo. Resulta que no siempre fue un criminal; era un Arpista, parte de un gremio de espías que actuaba por el bien común, pero atrajo la ira de los Magos Rojos de Zhay, lo que condujo al trágico asesinato de su esposa.

Trabajando en equipo con Holga, se propone encontrar la Tablilla mágica del Despertar que le devolvería a su esposa y especialmente a su pequeña hija Kira (interpretada por Chloe Coleman cuando era joven). Pero son capturados y su cómplice Forge (Grant), quien de alguna manera escapa, jura cuidar de Kira.

Edgin, un planificador maestro, diseña una fuga justo durante la audiencia de indulto. Descubren que Kira ahora vive en una ciudad amurallada con Forge, un estafador que resulta (¡jadeo!) haberlo planeado todo y la ha convencido de que papá la traicionó por riquezas. Y ahora está aliado con Sofina, una hechicera aterradora (Daisy Head). Forge no solo se niega a devolverle a Kira, sino que envía a Edgin y Holga a la muerte. Holga, sin embargo, envía rápidamente a todos los soldados destinados a matarlos, todo mientras Edgin intenta, y falla, desatar una cuerda.

Ahora necesitan esa tableta, pero primero necesitan un casco mágico (tenga paciencia con nosotros). La búsqueda, a la que se unen Simon (Smith) y Doric (Lillis), conduce a las escenas más entretenidas de la película. Una de ellas es una secuencia impresionante y de ritmo rápido en la que la cambiaformas Doric se infiltra en las líneas enemigas y luego, perseguida por Sofina, se transforma sin problemas en varias formas animales y vuelve a ser ella misma.

Otro es un fragmento cómico en el que Pine's Edgin intenta obtener información clave de una serie de cadáveres. Convocado a la vida por un Simon cada vez más efectivo, cada cadáver puede responder cinco preguntas antes de regresar a la tumba para siempre. Edgin sigue desperdiciando sus oportunidades con preguntas como "¿Eso contó como una pregunta?"

Y un momento cómico principal proviene nada menos que de Bradley Cooper (¡mira, vale la pena esperar!). No revelaremos nada más que la observación de que este cameo es pequeño, pero tiene un gran impacto.

Finalmente tenemos a Xenk (Page), perfectamente interpretado como un paladín tan, bueno, perfecto que da a luz entre enemigos venciendo y brinda la ayuda crucial que Edgin necesita. Pero por todo tipo de razones, a Edgin no le gusta el chico. Sobre todo, no puede lidiar con su falta de comprensión de la ironía, el sarcasmo y especialmente el humor.

Probablemente tenga razón. El heroísmo está muy bien, pero el humor es crucial. Esa es una lección que esta película, afortunadamente, ya ha descubierto.

"Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves", un lanzamiento de Paramount Pictures, ha sido clasificado PG-13 por la Motion Picture Association of America "por acción/violencia de fantasía y algo de lenguaje". Duración: 134 minutos. dos y media estrellas de cuatro.

Definición de MPAA de PG-13: Se advierte enfáticamente a los padres. Algunos materiales pueden ser inapropiados para niños menores de 13 años.