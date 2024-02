Una cinta del pasado de Jennifer Lopez

"This is Me... Now: A Love Story" ya en Prime Video.

A lo largo de su carrera, Jennifer Lopez ha sido aclamada como una artista épica, prolífica y trabajadora. Sin embargo, un adjetivo que no se asocia a menudo con este ícono pop, actriz y productora de cine el de alguien que se puede reír de sí misma.

Mientras se prepara para lanzar su primer álbum de estudio en una década, Lopez realiza una especie de mea culpa ficticia sobre sus relaciones románticas pasadas en "This is Me... Now: A Love Story", que ya se estrenó en Prime Video.

Un filme cien por ciento musical.





CINTA MUSICAL

La película musical de 65 minutos, que ella misma financió, sigue a una romántica empedernida en busca del amor (López) y las innumerables formas en las que lidia con el desamor, incluidas las visitas a su terapeuta (interpretado por Fat Joe) y los sollozos a través de viejas películas románticas.

A la distancia, un consejo zodiacal repleto de estrellas, interpretado por Jane Fonda, Post Malone, Keke Palmer, Sofía Vergara y otros, ofrecen un comentario comprensivo, pero despiadadamente crítico sobre su desesperación por el amor, los matrimonios fallidos (López va en su cuarto) y las relaciones de rebote.

A los 54 años, Lopez dijo que su noveno álbum de estudio y la película que lo acompaña fueron el resultado de un repentino estallido de inspiración, que en gran parte atribuye a su reavivado romance y matrimonio con Ben Affleck.

¿Por qué sentiste que este era el momento adecuado para ser tan autoreflexiva sobre tu pasado?, JLo responde: No se trataba de, "Este es el momento adecuado para hacer esto".

Fue simplemente, así es como sucedió. El instinto y el impulso creativo me golpearon. Me sentí muy inspirada para hacer esto. Y es como, "Bueno, ¿por qué exponerse?" Porque eso es lo que me apetecía hacer. Eso es lo que mi corazón me decía que hiciera. Eso es lo que mi creatividad me decía que hiciera.

Y habría sido muy fácil, ya sabes, renunciar a todo y decir: "Está bien, no lo hagamos", y pensar más tarde: "No hice eso porque tenía miedo". No sé. No quiero estar ahí. No quiero estar nunca allí.

Muchos detalles de su vida romántica y laboras encierra esta cinta "This is Me... Now: A Love Story".

Una historia autoreflexiva.