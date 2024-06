Sintonía de amor con Tom Hanks y Meg Ryan

Monterrey, N.L.- Nora Ephron fue nominada al Óscar de Guion por la cinta que ella misma dirigió que marcó la segunda colaboración en pantalla de Tom Hanks y Meg Ryan.

Antes habían trabajado juntos en Joe contra el Volcán (Joe vs. the Volcano) y años después lo hicieron en Tienes un e-mail (You´ve Got Mail).

La película cuenta la historia de un viudo solitario que habla sobre el amor perfecto en un programa de radio nocturno y provoca que miles de mujeres se enamoren de él.

Una de ellas le manda una carta, de que deben encontrarse en la cima del Empire State, tal como en la cinta Algo para Recordar (An Affair to Remember), que arrancó este conteo de películas de San Valentín.

Con un soundtrack fenomenal y con la maravillosa simpatía de sus estrellas, la cinta fue un suceso de taquilla y una de las más románticas de los 90.