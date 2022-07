Confirman live-action

Disney continúa consintiendo a sus fanáticos con el live-action de sus clásicos; esta vez, se confirmó la película Lilo y Stitch (2002).

El remake será dirigido por Dean Fleischer Camp, quien se encargó del falso documental Marcel The Shell With Shoes On, basado en la serie de videos virales.

De acuerdo a Deadline, Dan Lin y Jonathan Eirich de Rideback producirán el filme junto con la producción ejecutiva de Rideback Ryan Halprin.

Chris Kekaniokalani Bright, quien trabajó en Moana (2016), está en conversaciones para escribir el guión.

Lilo y Stitch cuenta la historia de una niña hawaiana que adopta a Stitch, una criatura extraterrestre que buscará la forma de no regresar a su planeta.

