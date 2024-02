Condiciona Timothée Chalamet actuar en cintas de superhéroes

CIUDAD DE MÉXICO-El actor Timothée Chalamet comentó, en una entrevista para The New York Times, que no está cerrado a la idea de participar en filmes de superhéroes, siempre y cuando el guión y el director sean buenos.

"Bueno, Leonardo DiCaprio una vez me dijo 'Ni películas de superhéroes, ni drogas duras'. Lo cual me pareció un buen consejo. Y ¡he seguido ambos!", comentó durante una entrevista en la gira para promocionar Duna: Parte 2 (Dune: Part 2).

"Pero la película que me hizo querer actuar es una cinta de superhéroes, Batman: El Caballero de la Noche (The Dark Knight). Así que, si el guión fuera genial, y si el director también fuera genial, podría considerarlo", añadió.

La fascinación de Chalamet por el icónico filme de Batman, dirigido por Christopher Nolan, estuvo en la mesa desde la ocasión en la que el actor reveló, en la premiación de los New York Film Critics Circle Awards de 2018, que en 2012 quedó completamente maravillado por la actuación de Heath Ledger como Joker (Guasón).

Cabe agregar que el histrión, de 28 años, es el único de sus compañeros, en el elenco principal de Duna (Dune), que no ha participado en un filme relacionado al género de superhéroes, como es el caso de Zendaya, en la trilogía de Spider-Man de Tom Holland, o Jason Momoa, como Aquaman.