"The Last of Us 2": ¿a qué hora ver el episodio final?

Este domingo 25 de mayo se estrena el séptimo y último episodio de la segunda temporada de "The Last of Us".

La producción de HBO y Naughty Dog promete cerrar el arco de Ellie con momentos intensos, confrontaciones clave y un regreso al pasado que marcará el rumbo de la historia.

La segunda temporada de "The Last of Us", serie basada en el exitoso videojuego del mismo nombre, llega a su conclusión este domingo 25 de mayo de 2025 con el estreno de su episodio final.

El capítulo estará disponible a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a través del canal HBO, en televisión de paga, y en la plataforma de streaming Max, donde los suscriptores podrán verlo a cualquier hora después del lanzamiento.

Este séptimo capítulo promete ser uno de los más intensos de la serie, ya que mostrará a Ellie decidida a buscar justicia, incluso si eso implica confrontar sus propios principios.

Luego de una temporada cargada de emociones, flashbacks y decisiones difíciles, los fanáticos finalmente verán las consecuencias de las acciones que marcaron a los personajes principales.

El sexto episodio llevó a los espectadores por un viaje emocional a través de los recuerdos de Joel, iniciando con un flashback de su infancia junto a su hermano Tommy en 1983, donde se revela la raíz de su carácter protector. Este recurso narrativo permitió entender con mayor profundidad la evolución de Joel y su relación con Ellie.

Durante el capítulo también se exploró la conexión entre ambos personajes por medio de escenas más personales en Jackson. Desde regalos simbólicos en cumpleaños -como la guitarra y la canción "Future Days"- hasta momentos que reflejan la distancia que poco a poco se fue formando entre ellos, el episodio construyó una línea emocional compleja.

Una discusión significativa ocurre en el cumpleaños 17 de Ellie, cuando Joel la descubre con una chica, evidenciando el choque generacional y emocional entre ambos.

Pero el momento más crítico llega cuando Ellie, con 19 años, acompaña a Joel en su primera patrulla. Allí, ocurre un evento que la hace replantearse todo: Joel rompe una promesa al matar a Eugene, un residente mordido por un infectado, pese a haberle prometido a Ellie que lo llevarían de regreso con vida.

Este hecho reabre viejas heridas y siembra dudas sobre otras promesas pasadas, incluyendo la verdad detrás de la operación con las Luciérnagas.

El capítulo que se estrena este 25 de mayo mostrará el reencuentro de Ellie con sus antiguos amigos, así como un intenso enfrentamiento entre los grupos Serafitas y Lobos, dos facciones que representan las tensiones del nuevo orden postapocalíptico. A su lado estarán Dina y Jesse, personajes que han sido fundamentales tanto en la narrativa como en el crecimiento de Ellie a lo largo de la temporada.

Además, se anticipan escenas de acción, dilemas morales y decisiones que afectarán profundamente el camino de los protagonistas, especialmente ahora que Ellie se encuentra en un punto de quiebre entre la venganza y la redención.

En cuanto al elenco, esta segunda temporada ha contado con los regresos de Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, y Rutina Wesley como Maria, además de las incorporaciones de Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, y Catherine O'Hara en un papel exclusivo para la serie como la terapeuta de Joel.