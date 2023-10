Generará polémica con ´Radical´

Generar una discusión sobre la educación pública, sin criticar a ningún gobierno en particular, es la idea de Eugenio Derbez con su nueva película "Radical", que estrena el 19 de octubre en México y el 3 de noviembre en E.U.

En conferencia de prensa, realizada en CDMX, el protagonista y productor del filme pidió no politizar el filme, que cuenta la historia de un profesor de primaria de Tamaulipas que cambió el método de enseñanza para impulsar a sus alumnos a obtener mejores resultados.

"No señalamos a nadie, la película no tiene una postura política, quisimos enfocarnos en la historia inspiradora de un mexicano que logra sacar adelante a sus alumnos. Queremos que genere discusión, porque no es algo que sólo pase en México, sino en África, en India", dijo Derbez.