Marvel lanza sello con cómic de El Planeta de los Simios

La historia proviene del escritor David F. Walker , el artista David Wachter y el artista de portada Joshua Cassara, informó The Hollywood Reporter.

CIUDAD DE MÉXICO

"Desde que anunciamos nuestros cómics de Alien y Predator, esperábamos crear un espacio especial dentro de nuestra línea de cómics para ser aún más grandes y audaces y seguir desarrollando los momentos icónicos de estas propiedades que todos conocemos y amamos", dijo el editor de Marvel Comics CB Cebulski, en un comunicado.

"Este sello de cómics de 20th Century Studios, en colaboración con nuestros amigos de 20th Century Studios, es la manera perfecta de hacerlo. Y ahora que volvemos a traer El Planeta de los Simios a través de la narración de historietas clásicas, estamos absolutamente encantados de lanzar oficialmente este sello para los fanáticos, y nos sentimos honrados de ampliarlo en los próximos meses".

El anuncio se produce tres años después de que la empresa matriz de Marvel, Disney, adquiriera las propiedades de 20th Century en una mega fusión.

Marvel ha puesto un enfoque renovado en estas propiedades clásicas, lanzando su cómic Aliens más reciente en 2021 y un libro Predator en 2022. La nueva marca 20th Century Studios se verá en Apes No. 1 en abril y será seguida por Alien No. 1 y Predator No. 2.