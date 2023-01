"The last of us" podría convertirse en el nuevo fenómeno de streaming

Publicado en junio de 2013 y desarrollado por Naughty Dog, el videojuego "The last of us" sigue a Joel y Ellie (interpretados en la serie por Pascal y Ramsey), quienes son supervivientes de una pandemia que ha provocado que la gente se convierta en una especie de zombis o caníbales.

Como vimos en el final del primer episodio Joel ya ha recibido la tarea de escoltar a una joven llamada Ellie quien, tal vez, sea la esperanza para la cura a la rara enfermedad.

De acuerdo con la información de Google no sólo la serie fue la más buscada sino que temas derivados de ella también se posicionaron; por ejemplo, las búsquedas de la canción que suena al final del primer episodio "Never let me down again" de Depeche Mode, crecieron en un +2.250% por la duda de qué significará que se haya escuchado en la radio de Joel, siendo la Ciudad de México donde más se buscó.

Si viste el capítulo recordarás que cuando Ellie llega a casa de Joel encuentra en un papel un código en el que descifra lo siguiente: si en la radio Joel suena música de los años 60 significa que no pasa nada, pero si la música es de los 80 el significado es "peligro".

El tema de Depeche Mode es de agosto de 1987 por lo que se avecinan dificultades para los personajes en los próximos episodios.

Otras de las dudas del público fueron en torno a los seres extraños en los que se convierten las personas al ser contagiadas por el extraño hongo por lo que entre las búsquedas más destacadas también está "tipos de zombies the last of us" (con un aumento de 750%); así como los términos zombie, hongo y cordyceps.

Como dato extra, el primer episodio de la serie de HBO se convirtió en el lanzamiento más visto de HBO Max en Latinoamérica a sus primeras 24 horas, superando el primer día del episodio uno de "La casa del dragón" y Euphoria" en su segunda temporada.