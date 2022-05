Comedia y romance

HOTEL FOR DOGS

HOTEL FOR DOGS

THE IN BETWEEN

La premisa de esta película podría resumirse en una frase bastante universal: El amor no muere.

Tessa ha encontrado a su pareja ideal en Skylar, pero el destino les depara una trágica jugada.

Ambos deberán resolver su relación en el espacio comprendido Entre la Vida y la Muerte.

Esta tragedia romántica juvenil escrita por Mark Klein y dirigida por Arie Posin resulta bastante amena, a pesar de sentirse un tanto alargada, ya que echa mano del tema sobrenatural y lo hace decorosamente, sin excesos.

¿Cursi? ¡Claro! ¿Lacrimógena? ¡Por supuesto! Pero la pareja protagónica, Joey King y Kyle Allen, como Tessa y Skylar tienen química y funcionan bien en pantalla.

COMPETENCIA OFICIAL

Competencia Oficial es una comedia sobre el cine, una especie de carta de amor, pero con humor e ironía, y una aguda crítica a lo que sucede fuera de la vista del público.

Un magnate decide producir una película, para trascender y ser recordado. Llama a una laureada directora y ella a su vez a un actor prestigiado -y ortodoxo- y a un astro de la pantalla, para que estelaricen la adaptación al cine de la novela de un ganador del Premio Nóbel. La manera en que está escrita y sus personajes son los atractivos más grandes que tiene.

La producción es elegante y muy bien resuelta, pero nunca eclipsa el trabajo actoral.