Alista cinta sobre Jesús

El director de cine Martin Scorsese está listo para adentrarse en un nuevo territorio cinematográfico con su próxima película sobre Jesús. Mientras continúa desarrollando este proyecto, se compartió un vistazo preliminar gracias a un extracto del libro del consultor de Scorsese.

El Padre Antonio Spadaro, colaborador clave en la creación de esta película, compartió con Variety un texto de 20 páginas del borrador inicial del proyecto, el cual forma parte del último capítulo de su libro "Dialoghi sulla fede" (Diálogos sobre la Fe, en español). Este adelanto, titulado "Guión para una Posible Película sobre Jesús", ofrece una visión del enfoque de Scorsese para este proyecto.

El extracto revela que Scorsese tiene la intención de ambientar la historia de Jesucristo en el mundo moderno, con ropa contemporánea y filmado en NY.

El Padre Spadaro, también editor de la revista jesuita La Civiltà Cattolica, compartió detalles sobre su colaboración con Scorsese, disfrutando de varias conversaciones con el director ganador del Óscar antes de que asistiera a una conferencia en el Vaticano en mayo de 2023, donde anunció su intención de hacer una película sobre Jesucristo.

"Todavía es un trabajo en progreso (la película). Pero lo que más me sorprende es que, en última instancia, no es solo una reflexión sobre la figura de Jesús sino también una reflexión sobre su cine. Porque, como ya podemos vislumbrar en este primer borrador, él lee su producción cinematográfica anterior desde este punto de vista. Así que me doy cuenta de que esta película será una parte integral de su viaje como artista y proporcionará una iluminación para interpretar lo que ha hecho hasta ahora", dijo Spadaro a Variety, en cuyo sitio se puede encontrar el extracto completo que el Padre compartió con la autorización del cineasta.