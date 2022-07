Cine en streaming

"Don´t Make Me Go"

La última novela completa de Jane Austen, "Persuasion" ("Persuasión"), recibe un nuevo giro de la directora de teatro británica Carrie Cracknell. La película homónima, protagonizada por Dakota Johnson como la heroína a la que se le "pasó la hora" Anne Elliot, debuta en Netflix el viernes 15 de julio y sigue ambientada en la Inglaterra de la época de la Regencia, pero con algunas florituras distintivamente modernas y una voz subversivamente cómica. Cosmo Jarvis interpreta un papel estelar como el primer amor de Anne, el capitán Frederick Wentworth. También actúan Henry Golding y Richard E. Grant.

Un padre soltero, Max (John Cho), y su hija adolescente Wally (la encantadora debutante Mia Isaac) realizan un viaje en carretera por todo el país en "Don´t Make Me Go", que llega a Amazon Prime Video el viernes 15 de julio. Sí, hay un elemento de cáncer y lágrimas garantizadas, pero esta película escrita por la guionista de "This is Us" Vera Herbert y dirigida por Hannah Marks tiene más momentos humanos y cómicos de lo que podría indicar la sinopsis. Una escena de karaoke al final de la película también puede hacer que te preguntes por qué John Cho aún no ha protagonizado un musical.

Tómelo de alguien que ha visto tan solo un episodio de "Bob´s Burgers": no es necesario haber visto la longeva serie para disfrutar de la película, que debutó ayer en Hulu y HBO Max. "The Bob´s Burgers Movie" ("Bob´s Burgers: La película") encuentra al equipo de Belcher (con todas las voces originales) al final del año escolar. Los niños sueñan con planes de verano y los padres tratan de salvar la hamburguesería de la ruina financiera cuando aparece un esqueleto en un pozo afuera del restaurante y de pronto hay un misterio por resolver. También es un musical.

