Carrera... ¡a Marte!

En el mundo alterno de For All Mankind, Rusia se adelantó a Estados Unidos en la conquista de la Luna.

Ahora, en la tercera temporada de la serie de ciencia ficción, el interés se expande a Marte y un nuevo país contendiente se unirá a la batalla por la conquista del espacio.

"Hay muchos desafíos que se notan en las interpretaciones histriónicas de esta temporada. Como actor disfruté el ambiente y ahora estamos en la tercera década.

"Creo que entre la primera y segunda temporada no pasó mucho en términos físicos, de aspecto, pero entre la primera y la tercera se aprecia el envejecimiento y eso sí se notará muchísimo más en la temporada cuatro", describió Joel Kinnaman (Edward Baldwin) en enlace telefónico desde su casa en Hollywood.

Se estrenará un capítulo cada viernes, hasta el 12 de agosto, en Apple TV+.

SUELO MARCIANO

For All Mankind presenta la vida de los astronautas y el personal de la NASA a partir de los años 60 y 70.

En los 90, época que abordará la nueva entrega, la Unión Americana quiere poner su bandera en suelo marciano.

"Esto tiene que ver con cómo evolucionamos. Lo que vemos en la tele se asienta en tecnología y avances, en competencia interminable. Y lo vemos y analizamos en la serie porque la competencia es inspiracional y motivacional. Y si hablamos de explorar el espacio exterior, nos enloquece dar respuestas, más que cuestionamientos", manifestó el actor sueco de Altered Carbon y The Killing.

Edward se enfrentará con una disyuntiva con Karen (Shantel VanSanten) y Gordo Stevens (Michael Dorman), sin contar que la que sería una aventura total con una boda muy esperada en el Polaris Orbital Hotel peligra ante el desfase de órbita del planeta donde acontece la historia.

"Siento que con lo que narramos nos acercamos a una realidad no muy alejada. Aterrizamos en la Luna en 1969 y no hemos regresado desde 1972. Todo ha sido tecnología en desarrollo y no sabemos apreciar lo que hicimos y lo que significa.

HISTORIA INSPIRACIONAL

"En la vida real hemos visto lo que sucede con Elon Musk y creo que estamos muy próximos a llegar a otro planeta, quizás en diez años, no más. Narrar historias como esta es inspiracional y nos da una idea de hacia dónde queremos ir", manifestó el intérprete de Alex Murphy y de Rick Flag en los éxitos taquilleros RoboCop y El Escuadrón Suicida, respectivamente.

De acuerdo con el protagonista, la producción creada por el ganador del Emmy Ronald D. Moore, junto con Matt Wolpert y Ben Nedivi, se acerca involuntariamente a la tarea de narrar cómo percibimos el presente y el futuro fuera de la Tierra, una asignatura que las nuevas generaciones deben aprender del pensamiento y raciocinio actual.

"Así pasan de generación en generación", concluyó el europeo de 42 años.