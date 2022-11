Disney cancela definitivamente la película de "Piratas del Caribe"

Incluso, se llegó a confirmar que la intérprete de Harley Quinn no sólo participaría en esta nueva cinta delante de las cámaras, sino que se involucraría en la producción, lo que marcaría su debut como empresaria.

Sin embargo, tras varios meses de trabajo, la actriz reveló que ya no será parte de dicho proyecto; es más, ya no se realizará pues el estudio decidió cancelarlo definitivamente: "Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante mucho tiempo, para tener una historia más protagonizada por mujeres. No queríamos que estuviese totalmente dirigida por mujeres, sino que sólo se tratase de un tipo diferente de historia", dijo la actriz a la revista "Variety".