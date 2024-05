Cameron Diaz regresa a la pantalla con Jamie Foxx

Cameron Diaz ha dejado atrás su retiro y está de vuelta en la nueva comedia de acción de Netflix, Back in Action, junto a Jamie Foxx.

Diaz y Foxx, quienes anteriormente trabajaron juntos en Any Given Sunday y Annie, se unieron en un evento de Netflix, en Nueva York, para compartir detalles sobre su proyecto.

El actor, de 56 años, expresó su entusiasmo por volver a colaborar con Diaz, con quien ha mantenido una amistad cercana desde sus anteriores proyectos juntos, según el medio internacional US Magazine.

"Le he estado rogando que venga a actuar conmigo otra vez", confesó Foxx.

"No podría haber pedido un mejor compañero, dentro y fuera de la pantalla", respondió Diaz.

LA DIRECCIÓN

Dirigida por Seth Gordon, Back in Action sigue a Emily y Matt, una pareja que regresa al mundo del espionaje después de que su tapadera se descubre tras renunciar a la CIA. La película cuenta también con las actuaciones de Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou y Glenn Close.

Las primeras imágenes muestran a Diaz y Foxx en plena acción, vestidos formalmente mientras huyen de un enemigo misterioso y planean sus próximos movimientos. Otras imágenes los muestran junto a Close y Demetriou investigando, y en un campo nevado aparentemente ideando una escapatoria.

Cabe recordar que Cameron Diaz anunció su retiro de la actuación en 2018, cuatro años después de su última aparición en pantalla con el filme Annie. La actriz admitió que amaba la actuación; sin embargo, su decisión de alejarse de Hollywood le permitió administrar mejor su agenda.

"Simplemente miré a mi alrededor y había tantas partes de mi vida que no estaba tocando y que no estaba manejando, y realmente no podía manejar, porque todo era tan masivo", aseguró.

Back in Action se estrenará el 15 de noviembre en Netflix.