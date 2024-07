Festival de Cine de Venecia: Viene con todo...

Cinco años después de que "Joker" ganara el máximo galardón en el Festival de Cine de Venecia, el cineasta Todd Phillips regresa con la secuela "Joker: Folie à Deux" ("Guasón 2: Folie à Deux") que competirá con otros 20 títulos, dijeron los organizadores del festival.

La muy esperada secuela de la exitosa película de cómics es protagonizada por Joaquin Phoenix, como el enfermo mental Arthur Fleck, y Lady Gaga, como Harley Quinn.

DE LUJO

La programación de la 81ª edición del festival, también incluye nuevas películas protagonizadas por Brad Pitt, George Clooney, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Daniel Craig y Jude Law.

Entre las películas que compiten junto a "Joker 2" se encuentra el filme del chileno Pablo Larraín sobre Maria Callas "Maria", protagonizada por Jolie; "I´m Still Here", de Walter Salles; el thriller erótico "Babygirl", protagonizado por Kidman y Harris Dickinson, de la cineasta Halina Reijn; la adaptación de Luca Guadagnino a "Queer" de William S. Burroughs, con Craig y Jason Schwartzman; y la primera película en inglés de Pedro Almodóvar, "The Room Next Door", protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton.

Todd Phillips regresa con la secuela ´Joker: Folie à Deux´.

MUCHO POR VER

"The Order", el thriller criminal de Justin Kurzel. Pitt y Clooney se reunirán en "Wolfs" de Jon Watts, una comedia de acción llena de adrenalina unos malhechores que se proyectará fuera de competencia.

Varias películas interesantes que se proyectan en la sección extra de horizontes incluyen "September 5", sobre la cobertura televisiva en vivo de los Juegos Olímpicos de Munich, protagonizada por Peter Sarsgaard; "King Ivory", de John Swab, con Ben Foster y James Badge Dale; y la película de Alex Ross Perry sobre la banda de rock californiana Pavement, de Stephen Malkmus.

Pitt y Clooney se reunirán en ´Wolfs´, de Jon Watts.

PREMIO A LA TRAYECTORIA

Venecia también proyectará la épica de Peter Weir de 2003 "Master and Commander: The Far Side of the World", junto con su premio a la trayectoria.

Siete episodios de la serie de suspenso psicológico de Alfonso Cuarón, "Disclaimer", también se estrenarán en el festival. El programa de AppleTV+ está basado en una novela sobre una periodista de documentales y el secreto que guarda, pprotagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline y debutará en el servicio de streaming en octubre. La 81ª edición arranca el 28 de agosto con el estreno mundial de "Beetlejuice, Beetlejuice", de Tim Burton. Se espera que todo el elenco principal, incluido Michael Keaton, adorne la alfombra roja. El Festival de Cine de Venecia se extenderá hasta el 7 de septiembre.

PUNTO DE PARTIDA

Venecia es un importante punto de partida para los aspirantes a premios y la primera parada importante de una ajetreada temporada de festivales de cine de otoño, con Toronto, Telluride y el Festival de Cine de Nueva York siguiéndole muy de cerca.