Cameron critica a Nolan por omitir bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en Oppenheimer

A punto de conmemorarse 80 años de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, James Cameron compartió que trabaja en un proyecto cinematográfico inspirado en el suceso, pero de paso criticó una omisión en Oppenheimer (2023), la multipremiada película de Christopher Nolan.

Entrevistado por Deadline, el cineasta canadiense, de 70 años, famoso por Terminator, Titanic y Avatar, dijo que no le gusta criticar la obra de un colega, pero le disgustó que la muerte y devastación causadas por la bomba atómica en agosto de 1945 no aparecieran en el filme de Nolan.

"Es interesante lo que (Nolan) evitó. Me encanta su manera de hacer cine, pero me pareció que fue un poco una evasión moral. Porque no es que (el físico) Oppenheimer desconociera los efectos (de su bomba)", cuenta Cameron.

"Tiene una escena breve en la cinta donde vemos, y no me gusta criticar la película de otro cineasta, algunos cuerpos carbonizados, y luego la película continúa mostrando cuánto lo conmovió, pero me pareció que eludió el tema. No sé si el estudio o Chris pensaron que era un tema secundario que no querían tocar, pero yo quiero ir directo al grano. Soy un poco necio en ese sentido".

Cameron compró los derechos para adaptar a la pantalla grande los libros "The Last Train from Hiroshima" y "Ghosts of Hiroshima", de Charles R. Pellegrino. Su historia giraría en torno a un japonés que sobrevivió a la bomba de Hiroshima y que tomó un tren con rumbo a Nagasaki, que a su vez fue bombardeada tres días más tarde.

En la charla, se le hace saber a Cameron que en su momento Nolan respondió que no tenía por qué abordar en Oppenheimer lo que ocurrió tras los bombardeos.

"De acuerdo, levanto la mano. Lo haré, Chris. No hay problema. Vienes a mi estreno y me llenas de halagos... Hoy no puedo decirte qué va a salir en la película. Llevo 15 años tomando apuntes y aún no he escrito ni una palabra del guion, porque llega un punto en que todo está ahí y entonces empiezas a escribir.

"Así es como siempre trabajo. Exploro, recuerdo las cosas que me impactan, empiezo a integrarlas en una narrativa, y entonces llega un momento en que estás listo para escribir. Y ahora mismo no estoy en ese estado mental", remató Cameron.

Acostumbrado a dirigir y producir éxitos taquilleros globales, que incluso han competido entre ellos por lograr la máxima recaudación, dijo que seguramente su proyecto sobre Hiroshima será el menos exitoso en ese sentido, debido a la temática, una visión de pesadilla sobre el ataque a Japón. Además, espera llevarlo a cabo cuando se libere de los compromisos con la franquicia Avatar.

"Lanzaremos la siguiente (tercera cinta) el 19 de diciembre y seguiremos a partir de ahí. Tengo los guiones y hemos hecho diseños preliminares para la cuarta y la quinta, y estamos listos para empezar, pero los gustos del público cambian, y quizás la película no sea exactamente lo que quiere. ¿Quién sabe? Ya lo descubriremos. Siempre lo descubrimos por las malas".

Lo cierto es que Cameron le prometió filmar esa historia a Tsutomu Yamaguchi, uno de los últimos supervivientes de las explosiones atómicas, a quien conoció en su lecho de muerte; Yamaguchi falleció en 2010.

"Ghosts of Hiroshima", de Pellegrino, llegará a las librerías el 5 de agosto, fecha que hará recordar el momento en que la humanidad conoció el infierno de la era nuclear.