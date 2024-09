Continúa Beetlejuice Beetlejuice en la cima de la taquilla semanal

Los cinéfilos dijeron sí a más "Beetlejuice Beetlejuice" este fin de semana.

Después de su estreno monstruoso, la secuela de Tim Burton encabezó fácilmente los cines en Estados Unidos y Canadá nuevamente con 51,6 millones en ventas de entradas, según estimaciones del estudio el domingo. Con solo un 54% menos que la semana anterior, la recaudación en América del Norte para el lanzamiento de Warner Bros. ya es de 188 millones.

A nivel internacional, sumaba 28,7 millones de dólares, lo que lleva su total mundial a la asombrosa cifra de 264,3 millones.

"Caer solo un 54% es realmente impresionante e indicativo de un boca a boca bastante sólido", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior de Comscore. "El público está disfrutando de la película".

Si bien su presencia fue fuerte, "Beetlejuice Beetlejuice" no tuvo mucha competencia. Las nuevas ofertas incluyeron la película de terror de James McAvoy, "Speak No Evil", un documental satírico que sigue al podcaster de derecha Matt Walsh; y una nueva película de acción de Dave Bautista, "The Killer's Game".

"Deadpool & Wolverine" aterrizó en tercer lugar en su octavo fin de semana con otros 5,2 millones. El éxito de taquilla de Disney y Marvel ahora acumula 621,5 millones en Norteamérica y 1.300 millones a nivel mundial.

Ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

TOP 10:

1. "Beetlejuice Beetlejuice", 51,6 millones de dólares.

2. "Speak No Evil", 11,5 millones de dólares.

3. "Deadpool & Wolverine", 5,2 millones de dólares.

4. "Am I Racist?", 4,8 millones de dólares.

5. "Reagan", 3 millones de dólares.

6. "The Killer's Game", 2,6 millones de dólares.

7. "Alien: Romulus", 2,4 millones de dólares.

8. "It Ends With Us", 2 millones de dólares.

9. "The Forge", 2 millones de dólares.

10. "God's Not Dead: In God We Trust", 1,5 millones de dólares.