Presentan Dune Parte 2 en CDMX

De visita en la capital mexicana, los actores Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Austin Butler y Florence Pugh de "Dune: Part Two" o "Duna (parte dos)", junto con el director Denis Villeneuve, adelantaron algunos detalles sobre lo que se verá en el filme y resaltaron la importancia del café.

CONFERENCIA DE PRENSA

El lunes por la noche realizaron una conferencia de prensa en la que hablaron sobre sus personajes y cómo consiguieron su papel en el caso de Butler y Pugh, quienes se incorporan tras la primera entrega de 2021.

Luego de poco más de dos años desde ese estreno, incluyendo un retraso imprevisto por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood, la segunda parte debutará finalmente el 29 de febrero.

Los actores y el director se dijeron felices de poder presentar el filme ante el público mexicano y latinoamericano como parte de su gira de prensa. El martes por la tarde tendrían una alfombra roja, la primera de la película en el mundo.

"La parte uno era como el aperitivo", dijo Villeneuve. "La parte dos es el plato fuerte. Me da miedo decirlo, pero siento que es la película que nací para hacer".

El director de películas como "Blade Runner 2049" y "Arrival" ("La llegada"), señaló que este segundo filme de "Dune", la saga basada en las novelas de Frank Herbert, fue hecho pensando también en aquellos que no vieron el primero, pues toda la información que necesitan saber sobre la trama está incluida y no tendrán trabajo en entenderlo.

Aunque agregó que la experiencia es mejor si han visto ambos. Destacó que este nuevo filme es más "muscular", con más acción y donde todo finalmente comienza a desenvolverse.

Chalamet celebró estar en México, donde la primera entrega de "Dune" tuvo una buena recepción. Agregó que hay cambios que va teniendo su personaje, Paul Atreides, un joven con mucha fuerza interior que tiene extrañas visiones.

Tras sufrir la muerte de su padre, Paul continúa en el árido planeta Arrakis, codiciado por sus recursos y envuelto en una lucha de poder con el emperador. Parece destinado a luchar para liberarlo, a pesar de que no es su planeta de origen.

"Creo que para el final de esta película ves a alguien que no sólo se ha adentrado en su etapa como hombre y su edad adulta, sino que está casi aceptando una posición de liderazgo a la que se ha resistido", dijo el actor. "El destino lo llama y no puede negarse".

Zendaya retoma su papel como Chani, una aguerrida habitante de Arrakis que al principio desconfía de lo que representa Paul, pero también se siente atraída por él.

"Su amor no es algo que está dado, es algo por lo que tienen que trabajar y ella llega con mucha guardia y mucho dolor rodeando lo que Paul representa en su vida", dijo la actriz. "Para mí era emocionante porque está este constante diálogo interno que tiene ella sobre si debería permitir a esta persona (en su vida) y si es seguro amar".

Pugh encarna a la princesa Irulan, hija del despiadado emperador Shaddam IV Corrino (Christopher Walken). La actriz británica se dijo admiradora de la primera película y señaló que para conseguir el papel le ayudó mucho tomar un café "maravilloso" con Villeneuve para hablar sobre el proyecto. Describió a Irulan como un personaje emocionante que termina en suspenso.

"Lo que me encantó de ella es que no he podido interpretar personajes tan silenciosos, generalmente interpreto a personas extrovertidas, con opiniones y ruidosas", señaló. "Por primera vez estoy interpretando a alguien que es increíblemente calculadora y no sabes muy bien qué es lo que está pasando por su cabeza".

Butler dijo que también tomó un café decisivo con Villeneuve en el que hablaron "por horas" antes de aceptar el papel y se dijo feliz de haberse incorporado al proyecto. "El café parece ser el truco si quieres estar en una de estas películas", dijo.

Interpreta al joven combatiente Feyd-Rautha, sobrino del barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard). Feyd-Rautha es cruel y una especie de contrincante para Paul. En la película original de "Dune" de 1984, filmada en México y dirigida por David Lynch, el personaje de Butler recayó en el cantante Sting.

Brolin regresa como Gurney Halleck, maestro de Guerra de la Casa Atreides. El elenco lo completan Rebecca Ferguson como la madre de Paul, Jessica; Javier Bardem como Stilgar; Dave Bautista como Beast Rabban y Léa Seydoux como Lady Margot Fenring.

"Hay muy pocos cineastas que se presentan cuando tienes un amor por el cine como el que yo tengo, cuando creces y el cine es tu amigo, es tu maestro, es tu mentor y un director", dijo conmovido Brolin al elogiar la labor de Villeneuve. "Ser parte de ese proceso con grandes directores y directores que pueden lograr intimidad junto con una perspectiva general es muy, muy raro".

Aunque también agregó en broma que Villeneuve "es totalmente un inadaptado social, no tendría idea de qué decir cuando tomas un café con él ... Pero ¡vaya que puede dirigir una (grosería) película!".