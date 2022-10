Arranca la serie ´Lotería del Crimen´

Ciudad de México

Si en algo coinciden los actores de ´Lotería del Crimen´, nueva teleserie de TV Azteca, es que un gran atractivo del proyecto fue la dirección de Carlos Carrera.

Claudio Lafarga, Julieta Grajales, Alejandro Caso y Francisco Vázquez dijeron que se sintieron en el equipo perfecto al trabajar con el realizador de ´El Crimen del Padre Amaro´.

DRAMA Y CRiMEN

"Cuando me llamaron para el proyecto y leí todo, me pareció muy interesante; en realidad fue muy atractivo el tipo de narrativa, el drama y todo lo relacionado con el tratamiento del drama, los crímenes, y además, me dijeron que estaba el señor Carrera y dije: ¡wow! Soy fan", dijo Lafarga.

"Creo que Carlos, además de que es uno de los grandes directores que tenemos en el cine mexicano, tiene una sensibilidad extraordinaria para ponerte en el lugar adecuado y en el momento adecuado respecto al guion", añadió Grajales.

Anoche, directivos y productores de la televisora del Ajusco acudieron al Foro Indie Rocks! para ver el primer episodio. La serie se transmitirá de lunes a jueves en Azteca 7, a partir del 10 de octubre.

ASESINOS SERIALES

"Estaba en la mitad de una película y me llamaron para el proyecto y me interesó. Me pareció que esta temática era necesaria para ser contada desde otra perspectiva, y pues sí, es una realidad: los crímenes, los asesinos seriales.

"Hay un momento en que es un drama muy tenso y se balancea con estas notas de comedia, de parodia, porque los crímenes son muy complejos. Creo que tenemos que verla para entenderla", apuntó Carlos Carrera.

La idea original de este producto es de Adrián Ortega Echegollén, director general de Contenidos de TV Azteca, y narra situaciones reales sobre asesinatos ocurridos en las últimas décadas. Desde "El Monstruo de Ecatepec" hasta "La Mataviejitas" fueron inspiración para distintos capítulos.

"Es una temática muy fuerte, pero es algo real. Creo que la televisión ha avanzado y esta serie es una muestra de ello. El tipo de narrativa, el drama, la manera de contarlo, se desmarcan de otras teleseries", indicó Alejandro Caso.