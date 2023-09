De un libro al cine ´Aristóteles y Dante´

Ciudad de México

Ambos son los protagonistas de una historia de amistad y amor en la frontera entre México y Estados Unidos. "Aristóteles and Dante Discover the Secrets of the Universe" ("Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo") del escritor estadounidense Benjamin Alire Sáenz ha sido popular en Estados Unidos y Latinoamérica desde su publicación en 2012 y traducida a 68 idiomas.

EN EL PASO

Y aborda clases sociales y orígenes variados.

Ambos viven en El Paso, Texas, en 1987. Aristóteles Mendoza viene de una familia de clase trabajadora y cree que está condenado a pasar el verano en solitario. Dante Quintana tiene padres universitarios y tampoco está rodeado de amigos. Hasta que se conocen.

La película, que ya estrenó en cines de Estados Unidos, muestra que dentro de la comunidad latina hay diversidad; puede haber intereses, clases sociales y orígenes variados.

LA PRODUCCIÓN

A la pantalla grande estos dos personajes latinos, Aristóteles y Dante.

Eugenio Derbez se sumó al proyecto como Jaime Mendoza, el padre de Aristóteles. Derbez sorprende con una caracterización en la que no es tan fácil reconocerlo.

El actor mexicano también funge como productor de la película junto con el astro de origen puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda.

La mexicana Verónica Falcón es Liliana Mendoza y el astro de origen mexicano Kevin Alejandro es Sam Quintana.

Otro personaje importante es la cultura de la frontera en El Paso. Ari y Dan no son ni mexicanos ni estadounidenses anglo.

Probablemente habrá jóvenes más o menos de la edad de Dante y Aristóteles que tendrán su primer contacto con esta historia a través de la película (clasificada PG-13 por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos), no tanto con el libro. Alberto piensa en ellos y sus padres.