Tendrá una cuarta temporada

´Only Murders in the Building´ va por más.

La serie de comedia "Only Murders in the Building", con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, fue renovada para una cuarta temporada.

Así lo anunció la plataforma de streaming Star+, a pocos días de haber transmitido para sus suscriptores el final de la tercera temporada.

"Only Murders in the Building" es un show cocreado por Steve Martin y John Hoffman. Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gómez, Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

Hasta el momento se desconocen más detalles de la cuarta temporada, aunque se espera que inicie su producción una vez que termine la huelga de actores en Hollywood.