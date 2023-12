"Esa mujer nos enseñó que la Navidad ni siquiera es lo que la gente cree que es familia. La Navidad es compartir con el que no tiene lo que tú tienes". Andreas Zanetti, showman

Ciudad de México.- La mejor Navidad para Andreas Zanetti, concertista de piano y comediante, fue cuando su familia y él le abrieron las puertas de su hogar a una mujer indigente, quien les dejó una gran lección de vida.

Hace tres años, Zanetti pensaba viajar a Sonora para pasar la Navidad con sus padres. Sin embargo, los vuelos del 23 de diciembre fueron cancelados, por lo que decidió ponerse a repartir despensas y, después, cenar con su familia, pero llegó una visita inesperada.

"Después de regalarle cosas, nos pidió pasar a la casa para bendecirla. Sacó un papel y leyó una bendición. Cuando ya se iba, nos volteamos a ver todos y le dije: 'Señora, ¿dónde pasará la Navidad hoy?'. 'Pensaba ir a misa y, después, estar sola'. Le propusimos que si quería pasarla con nosotros en la casa y entró.

"Quería que mis hijos compartieran con ella la mesa y aprendieran de ella. Esa Navidad no hubo más que familia porque no hubo chupe ni música ni baile, pero fue una Navidad perfecta, que hasta la fecha no hemos tenido otra igual", dijo Zanetti, en entrevista.

Una vez que pasaron a la mesa con la familia, la mujer les agradeció infinitamente el detalle. Zanetti quiso que sus hijos aprendieran a valorar lo que tienen y le preguntó a la señora si alguna vez había pasado un día entero sin probar comida.

"He llegado a pasar hasta ocho días sin comer. A veces nada más tomo agua, para sentir el estómago lleno y sentir que traigo algo", le respondió ella.





RECUERDA ANÉCDOTA

Apodado como "El Mejor Showman de México", Zanetti recuerda con cariño aquella anécdota y sabe que el espíritu de la Navidad ha estado presente en su vida desde siempre, ya que sus padres le tienen tanto amor a esa fecha como a una tienda departamental que decoran desde meses antes.

"Puedo asegurar que a mi mamá le hubiera encantado ser un reno sustituto de Santa Claus, porque es de esas señoras que empiezan a poner todo lo de la Navidad en octubre", afirmó.

Aprovechando su espíritu decembrino, Zanetti combina sus dotes como músico, en el piano, con los de la comedia para crear su Show de Navidad, en el que está acompañado de músicos que tocan villancicos con arreglos de jazz. El comediante suele tomar elementos de situaciones clásicas que pasan en las familias mexicanas para incluirlos en el espectáculo.

"Mi show es como una bohemia y es muy improvisado. Lo que hago es reírme de la Navidad y tocar música, es un trabajo de muchos años. Hablo de silogismos y pequeñas experiencias para un mexicano promedio. Por ejemplo, la extensión navideña que ponemos en el árbol o fuera de la casa, a nadie le vuelve a entrar en la caja y terminamos guardando todo en bolsas", compartió.

Aunque siempre suele llevar un guion para su espectáculo, Zanetti ha reafirmado que la magia está en la improvisación, en el momento con la gente presente, y está más que listo para su fecha del 21 de diciembre en el Lunario.

"Soy un gran estafador, nunca había dicho esto, pero es la verdad, porque hay gente que me dice que toco muy bien o le hago reír. En realidad, hago un poquito de todo y no me considero ni el mejor pianista ni el mejor comediante ni el mejor en lo que hago, pero le pongo el corazón a todo. La verdad es que ya me cuesta mucho trabajo definir qué soy; lo que sí sé es que soy entretenedor", aseguró.